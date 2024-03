Brando e Raffaella, dedica della mamma di lui dopo la scelta a Uomini e Donne/ “Un’emozione così bella…”

Brando e Raffaella dopo la scelta a Uomini e Donne: la dedica della mamma del tronista

Brando Ephrikian ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Dopo un percorso lungo e ricco di alti e bassi tortuoso, il tronista ha deciso di iniziare una storia d’amore con Raffaella Scuotto, chiudendo dunque i rapporti con Beatriz D’Orsi. Dopo il momento della scelta, sono andate in onda le immagini del primo incontro nei camerini da fidanzati, seguiti da una nuova e romantica esterna voluta dal tronista.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti: "Per Riccardo Guarnieri un sentimento forte"/ "Mi piacerebbe tornare"

“Tu per me sei comprensione perché hai sempre cercato di capirmi anche quando non ti ho dato tante attenzioni. Hai sempre capito la persona che sono, hai capito anche i miei silenzi.” è stata la dedica che Brando ha fatto a Raffaella, vistosamente emozionata per il gesto del ragazzo, accompagnato da un mazzo di rose rosse. “Mi sono innamorata di te”, ha risposto allora l’ormai ex corteggiatrice.

Brando e Raffaella celebrati dopo la scelta a Uomini e donne/ Le dolci dediche di Gemma Galgani e Ida Platano

La dedica della mamma di Brando alla nuova coppia di Uomini e Donne

L’emozione di Brando e Raffaella, la nuova coppia di Uomini e Donne, è stata condivisa dal pubblico di Uomini e Donne. Tanti i messaggi arrivati dal web, tra i quali è spiccato quello della mamma di Brando. La donna ha infatti voluto celebrare questo amore appena nato con parole di grande affetto: “A volte un’emozione è così bella, così viva, che la tocchi intensamente con le tue mani. – ha esordito la donna su Instagram – E poi d‘improvviso, si dissolve come polvere al vento: ti dispiaci, ti demoralizzi. Ma poi la rivivi dopo un po’ di tempo. Con il tempo diventa ruota e la ruota diventa te e tu diventi ciclo: l’emozione è viva come prima, più di prima, perché nel frattempo sei diventato adulto e vedi tutto come non l’hai mai visto prima.” Così ha concluso: “Non c’è niente da fare. Non c’è niente da dire, la accogli, la accarezzi, la rivivi. A Brando e Raffaella”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA