Brando e Raffaella divisi dopo la scelta a Uomini e Donne: “La distanza non aiuta”/ Cosa succede alla coppia

Brando e Raffaella distanti dopo la scelta a Uomini e Donne: fan allarmati, lui chiarisce

È passata qualche settimana dalla scelta di Brando Ephrikian a Uomini e Donne, e i fan che si chiedono come stiano andando le cose con Raffaella Scuotto sono tanti. Recentemente, Brando ha deciso di aprire un box di domande su Instagram per rispondere alle curiosità dei sostenitori, e c’è chi ha chiesto all’ex tronista perché in questo momento non sia con Raffaella.

Una domanda alla quale Brando ha deciso di rispondere con sincerità, anche per tranquillizzare chi parla già di crisi per la nuova coppia di Uomini e Donne. “La distanza non aiuta sicuramente Treviso – Napoli…mi piacerebbe dire ‘amore scendi che andiamo a cena’ Nonostante ciò tra qualche giorno ci vediamo”, ha fatto sapere Brando, taggando poi Raffaella e chiedendole “Ti manco un po’?” Brando e Raffaella, dunque, non sono in crisi, ma devono affrontare il problema della distanza che, almeno per ora, li porta a vivere un amore da pendolari.

Brando e l’esperienza a Uomini e Donne: “Ecco come mi ha cambiato”

C’è chi ha poi chiesto a Brando come l’esperienza a Uomini e Donne l’abbia cambiato dal punto di vista personale, domanda alla quale l’ex tronista ha così risposto: “Inizialmente l’avevo presa sottogamba come esperienza. Alla fine, invece, si è rivelata un’esperienza altamente significativa per me che mi ha cresciuto tanto come persona.” Poi ha spiegato: “Non ero abituato a esternare i miei sentimenti e le mie sensazioni apertamente, tendevo a tenermi sempre tutto dentro senza esternare mai nulla. Invece fa bene parlare e aprirsi. Per questo ringrazio anche tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso, sono stati fondamentali per me.”

A chi, infine, gli ha chiesto se oggi è felice, Brando ha risposto: “Non si può essere felici H 24 ma quando accade un evento, una situazione, un gesto da parte di qualcuno dobbiamo farci caso e renderci conto di come si fa sentire e probabilmente capire che in quel momento quella cosa ci ha reso FELICI.”











