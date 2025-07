Brando o Raffaella Scuotto nel cast del GF? Dopo la rottura social, i due ex di Uomini e Donne pronti a far scintille sotto lo stesso tetto.

Brando e Raffaella Scuotto si sono lasciati. Questo l’annuncio fresco fresco arrivato dal profilo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che ha svelato ai fan di aver rotto con il fidanzato per via dei troppi alti e bassi che vivevano come coppia. Eppure, per loro la strada della televisione non sembra finita dato che potrebbero fare il loro ingresso nella nuova edizione del Grande Fratello. Se così fosse, ne vedremo davvero delle belle!

Perchè Barbara De Santi e Ruggiero si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ Lui confessa la verità

Raffaella Scuotto è stata la corteggiatrice di Brando durante un trono parecchio lungo insieme a Beatriz D’Orsi, con la quale si contendeva il ragazzo. Dopo diversi mesi era uscita mano nella mano con il tronista veneto e i due avevano iniziato una storia d’amore da copertina. Nel corso degli anni le cose non si sono messe bene e dopo qualche silenzio sospetto, Raffaella ha svelato la rottura. Intanto, però, corre un rumor che sta facendo impazzire il web: Raffaella Scuotto e Brando potrebbero partecipare al Grande Fratello.

Giuseppe e Rosanna di Uomini e Donne si sono lasciati?/ L'indiscrezione: "Decisione presa da lei"

Raffaella Scuotto e Brando, svolta improvvisa: “Si sta valutando chi entrerà al GF“

Deianira Marzano ha confermato che i due ex protagonisti di Uomini e Donne potrebbero sbarcare nel reality di Alfonso Signorini: “Sembra proprio che si stia valutando quale dei due – Brando o Raffaella – potrebbe partecipare al Grande Fratello”, ha detto l’esperta di gossip, “Non si tratta di una conferma ufficiale, ma diverse fonti riportano un avvicendamento nella scelta del cast: potrebbe essere l’uno o l’altra, ma ancora non è stato deciso chi“. In poche parole, Alfonso Signorini potrebbe portare avanti la strategia delle coppie scoppiate che si ritrovano a convivere insieme al Grande Fratello dando vita a dinamiche che generano senza dubbio share. In effetti, Raffaella Scuotto e Brando sono due amatissimi di Uomini e Donne, vantaggio non da poco per il reality di Signorini. E voi ce li vedete varcare la porta rossa?