Brando e Raffaella Scuotto dopo la scelta a Uomini e Donne/ Presentazioni in famiglia e…

Brando e Raffaella Scuotto: la prima dedica social dopo la scelta a Uomini e Donne

Dopo aver vissuto i primi giorni post scelta lontani dalle telecamere, dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne, Raffaella Scuotto e Brando sono tornati ufficialmente sui social mostrandosi insieme. Brando e raffaella, così, si sono concessi il primo viaggio romantico a Venezia regalando qualche immagine ai fan attraverso i social. Proprio su Instagram, inoltre, i due si sono sono lasciati andare dedicandosi delle dolci parole d’amore. Con un post condiviso formato da diverse foto, in primi quella della scelta, Brando e Raffaella si sono espositi sui reciproci sentimenti.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 MARZO 2024/ Mario contro Ida, scontro in studio

“Tu per me sei luce”, ha scritto Raffaella sotto il post mentre Brando ha risposto con – “la mia nanetta” e un cuore rosso. Dolci e semplice dediche che hanno scatenato l’entusiasmo del web che, dopo aver seguito il percorso a Uomini e Donne per mesi, ora continua a farlo sui social.

Alessandro Rausa e Maria Teresa, scelta a Uomini e Donne/ Tutti pazzi della coppia del trono over

L’importante gesto di Brando per Raffaella Scuotto dopo Uomini e Donne

Dopo essere stati a Venezia, Brando ha deciso di sorprendere Raffaella Scuotto e portarla a Treviso, la sua città dove l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è entrata immediatamente nella vita del fidanzato. Con un video pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, infatti, Brando ha annunciato di aver presentato a Raffaella la mamma che ha dedicato alla giovane coppia delle dolci parole e il suo migliore amico.

Un gesto importante quello dell’ex tronista che, dopo essere stato indeciso per diverso tempo sulla ragazza da scegliere, si sta vivendo totalmente la storia, appena nata con Raffaella. Quale sarà, dunque, il prossimo passo? Toccherà a Brando conoscere tutte le persone importanti della vita di Raffaella?

Ida Platano, chi sceglierà tra Mario e Pierpaolo a Uomini e Donne?/ La rivelazione di Maria De Filippi













© RIPRODUZIONE RISERVATA