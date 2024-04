Brando e Raffaella Scuotto innamoratissimi dopo Uomini e Donne/ Weekend insieme: ecco dove

Brando e Raffaella Scuotto dopo Uomini e Donne: complici e innamorati

Nessuna crisi tra Brando e Raffaella Scuotto dopo la scelta a Uomini e Donne. Negli scorsi giorni, la distanza tra i due e la mancanza di contenuti di coppia aveva cominciato a far preoccupare i fan. Tra l’ex tronista e la sua scelta, tuttavia, procede tutto a gonfie vele e a confermarlo sono stati i diretti interessati. Vivendo un amore a distanza dal momento che Raffaella risiede a Napoli e Brando a Treviso, i due cercano di ritagliarsi del tempo per stare insieme. Ieri, così, dopo aver annunciato la partenza da Treviso, Brando ha raggiunto Milano dove ha potuto riabbracciare Raffaella.

Nella serata, poi, la coppia ha regalato ai fan la prima diretta sui social. Oltre ad aver chiacchierato con Cristian Forti e Valentina Pesaresi, i due si sono mostrati complici e super innamorati. Non sono mancati baci, abbracci e piccole attenzioni con Raffaella che ha sottolineato quanta luce abbia portato Brando nella sua vita.

Brando e Raffaella: weekend a Treviso

Brando e Raffaella Scuotto hanno regalato la prima diretta social ai fan da un albergo di Milano dove hanno soggiornato prima della partenza per Treviso. La coppia avrebbe raggiunto Milano per rilasciare un’intervista a Verissimo. Durante la diretta, Brando ha svelato che Raffaella resterà con lui a Treviso fino a domenica. Lunedì, poi, l’ex tronista raggiungerà Roma per rivedere Cristian Forti, il suo compagno di trono.

Tra Brando e Raffaella, dunque, tutto procede nel migliore dei modi. I due, inoltre, stanno organizzando il primo viaggio di coppia. Brando, in particolare, ha raccontato che sarebbe partito subito dopo la scelta e che ha voglia di andare in un posto di mare lontano dall’Italia.

