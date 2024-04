Brando e Raffaella sotto accusa dopo Uomini e Donne: “Vi vedete solo per lavoro!”/ Lei: “Alti e bassi ma…”

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian nel mirino degli haters: l’accusa dopo Uomini e Donne

Poco più di un mese fa, iniziava la storia d’amore di Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian fuori dallo studio di Uomini e Donne. Dopo un percorso lungo mesi, Brando ha chiuso la conoscenza con Beatriz D’Orsi, dichiarandosi per la rivale Raffaella, con la quale ha iniziato una relazione a distanza. I due, vivendo in città diverse (lei a Napoli, lui a Treviso), sono costretti a vivere questo amore da pendolari, vedendosi nei weekend o quando i loro impegno lo rendono possibile.

Proprio questo aspetto della loro relazione è però finito nel mirino di alcuni haters. Così, quando Raffaella Scuotto ha deciso di aprire un box di domande sul suo profilo Instagram, tra quelle ricevute, l’ex corteggiatrice ha deciso di replicare a chi le ha scritto: “Tu e Brando non vi vedete mai, solo per lavoro“.

Raffaella Scuotto risponde alle critiche e parla della possibile convivenza con Brando

“Ci vediamo quando riusciamo a far combaciare i nostri impegni. – ha spiegato Raffaella Scuotto – Stiamo insieme da poco più di un mese, stiamo bene, abbiamo alti e bassi come ogni coppia in questo mondo.” Quindi ha aggiunto: “Ho 26 anni e una testa pensante, non siamo in un film Disney ma nella vita reale e partire a mille non porta a nulla di buono. Se c’è una cosa che ho imparato nella vita è che le cose hanno i propri tempi e accorciarli non porta a nulla di buono.” Parlando, dunque, di una possibile convivenza con Brando dopo Uomini e Donne, Raffaella ha concluso: “Quando saremo pronti a fare questo passo, lo faremo. Ma fino ad allora ci organizzeremo tra Napoli e Treviso, rispettare i nostri tempi non significa non volersi bene. Smettetela con queste logiche tossiche.”











