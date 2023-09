Brando Efrikian, chi sono i parenti famosi del tronista di Uomini e Donne?/ Una famiglia di artisti

Uomini e Donne, Brando Efrikian nuovo tronista: dai rumor sulla presunta fidanzata ai “famosi” di famiglia

Lo scorso lunedì è finalmente andata in onda la prima puntata di uno dei programmi più attesi: Uomini e Donne. La nuova stagione del dating show ha offerto già ai telespettatori un discreto numero di novità in riferimento a quelli che saranno i protagonisti dei prossimi mesi. Il trono over è stato condito da addii inaspettati e grandi ritorni; per il format classico sono stati invece presentati i nuovi tronisti. Grande attenzione è rivolta in particolare a Brando Efrikian.

Gianni Sperti, dura lite con Aurora Tropea a Uomini e Donne: "Pubblichi foto nuda"/ Sfogo dopo regalo "dolce"

Brando – nuovo tronista di Uomini e Donne – ancor prima che andassero in onda le prime puntate del dating show, è stato già al centro di numerose polemiche e indiscrezioni. Secondo alcune testimonianze giunte anche alla redazione – come racconta Isa e Chia – il 22enne sarebbe fidanzato con una ragazza di nome Alice ed è chiaro che un’eventualità simile non collima con il regolamento e scopo del programma. Il giovane ha chiaramente smentito ogni accusa; in particolare, la stessa Alice – la presunta fidanzata di Brando – si è ritrovata a dover dare spiegazioni in merito. La giovane ha escluso in maniera categorica ogni genere di rapporto sentimentale; sottolineando di essere legata al tronista solo da una pura e longeva amicizia, unica ragione alla base della convivenza.

FRANCESCA SORRENTINO NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE?/ Maria: "La redazione me l'ha chiesto ma..."

Brando Efrikian, la prozia è l’ex moglie di Gianni Morandi

Oltre ai rumor prontamente smentiti su una ipotetica relazione fuori da Uomini e Donne, Brano – nuovo tronista – sembra essere finito anche al centro di un ulteriore curiosità. Come riporta Isa e Chia, il cognome del giovane mette in evidenza una serie parentele piuttosto importanti. Il 22enne porta infatti il cognome di Efrikian, per nulla sconosciuto al mondo dello spettacolo con particolare riferimento al settore artistico. Suo nonno, Gianni Efrikian, è infatti un noto direttore d’orchestra. Al contempo, pare che anche il suo bisnonno abbia avuto una certa rilevanza nel medesimo settore.

FRANCESCA SORRENTINO E MANUEL MAURA, CONFRONTO A UOMINI E DONNE/ Lei piange, lui: "Mi manca ma..."

Dell’albero genealogico di Brando – nuovo tronista di Uomini e Donne – fa parte anche Laura Efrikian; nota attrice e soprattutto ex moglie del grande Gianni Morandi. Chiaramente, il fatto che il 22enne abbia dei legami di parentela “celebri” non implica alcuna complicazione in riferimento al suo percorso nel dating show di Maria De Filippi. Il ruolo di tronista non è riservato a personalità sconosciute e senza legami con il mondo dello spettacolo, e la storia insegna. Detto ciò, lo stesso Brando nel suo discorso di presentazione non ha fatto segreto del valore artistico presente nella sua famiglia, seppur senza entrare nei dettagli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA