A distanza di un anno dall’inizio della storia d’amore nata sotto le luci dei riflettori di Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati definitivamente. Una decisione che è arrivata inaspettatamente per i fan della coppia che, negli ultimi mesi, si era mostrata molto unita e affiatata dopo aver superato una prima crisi. I dodici mesi che hanno trascorso insieme non sono stati sempre facili per l’ex tronista e l’ex corteggiatrice che, già diverso tempo fa, avevano annunciato la rottura. Poi il silenzio social, i chiarimenti e la decisione di riprovarci.

Uomini e Donne, un ex cavaliere asfalta Barbara De Santi?/ “Chiude relazioni perchè le manca la poltrona!”

Tra i due sembrava andare tutto a gonfie vele tra weekend romantici fatti in occasione del compleanno di lui e giornate con amici e parenti. Poi, però, qualcosa dev’essersi rotto perché Raffaella, con un lungo post, ha annunciato la fine della relazione sui social. Brando, poco dopo, ha annunciato la scelta di allontanarsi per qualche giorno da Instagram dove è poi tornato condividendo soprattutto contenuti lavorativi. Tra i due, dunque, la rottura sembra irreparabile ma un gesto di Brando ha nuovamente riacceso le speranze dei fan.

Francesca Cruciani e Giovanni Siciliano spiazzano dopo Uomini e Donne/ Lei stupisce così

Il gesto di Brando riaccende le speranze dei fan di Uomini e Donne

Dopo l’addio a Raffaella Scuotto, Brando si sta dedicando totalmente alla sua attività da dj condividendo diversi contenuti sui social. Un modo per tenersi impegnato e, forse, non pensare troppo all’ex fidanzata: questo, almeno, è il pensiero dei fan che hanno seguito la storia sin dai tempi di Uomini e Donne.

Tuttavia, nonostante i vari impegni, Brando potrebbe pensare ancora a Raffaella. Nelle scorse ore, infatti, a far discutere è un post pubblicato dall’ex tronista e che sembra una dedica criptica proprio all’ex fidanzata. “Guardiamo la stessa luna”, ha scritto Brando pubblicando proprio la foto della luna. Per i fan più romantici non ci sono dubbi: quella di Brando potrebbe essere una dedica proprio per Raffaella.

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara, altro che vacanza/ Disavventura per la coppia di Uomini e Donne