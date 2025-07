Brando Ephrikian, dopo la rottura con Raffaella Scuotto scelta al termine del trono di Uomini e Donne, si lascia andare ad un amaro sfogo.

La storia d’amore tra Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, nata più di un anno fa nello studio di Uomini e Donne con la scelta di lui, è finita. Ad annunciare la rottura è stata la stessa Raffaella che, in un post pubblicato tra le storie di Instagram, ha spiegato di aver fatto l’impossibile per far funzionare la storia ribadendo che il bene per Brando e per quello che hanno vissuto insieme resterà sempre. Negli scorsi giorni, tuttavia, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sommersa da critiche, si è lasciata andare ad uno sfogo.

“Sono settimane che leggo cose di persone che pensano di poter parlare per mio conto. ‘Si faceva pagare tutto’, ‘l’ha lasciato tramite social’, ‘NE SO PIÙ DI TE’. Se credete di saperne basandovi solo sulle vostre percezioni, siete da denuncia”, le parole di Raffaella. “Ho sempre pagato, ho sempre compreso e ho sempre fatto il possibile per portare avanti la mia relazione, forse anche troppo”, ha aggiunto ancora Raffaella.

Brando Ephrikian sbotta dopo lo sfogo di Raffaella Scuotto

Lo sfogo di Raffaella Scuotto non si è concluso così perché l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha spiegato di essere venuta a conoscenza di alcune cose che, se rivelate, potrebbero svelare una nuova verità. “Sono venuta a sapere di cose che mi hanno fatto ribrezzo, di persone che mi hanno infangato ingiustamente per proteggere altri, mentendo. Dovete ringraziare sempre la mia bontà, perché se parlassi io perdereste totalmente la dignità”, ha detto la Scuotto.

In seguito, Brando Ephrikian si è lasciato andare ad un amaro sfogo: “Non so nulla in merito alle chat di cui Raffaella ha parlato. Sono le solite quattro persone del cavolo che vogliono mettere zizzania e insinuare cose, senza un minimo di prova. È follia che ci sia questo accanimento nei miei confronti”, ha detto l’ex tronista in un’intervista rilasciata ai microfoni di Lorenzo Pugnaloni.

