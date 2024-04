Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto a Verissimo: “Dopo Uomini e Donne l’amore è cresciuto”/ “Mesi intensi”

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto a Verissimo: come procede la loro storia d’amore dopo Uomini e Donne

Dopo l’esperienza a Uomini e Donne Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono stati ospiti nella puntata di oggi di Verissimo per rivelare come sta procedendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. L’ex corteggiatrice a Silvia Toffanin ha rivelato: “Sono stati mesi molto intensi difficili sotto molti aspetti ma sicuramente costruttivi. Quello che a me è piaciuto di più è che ci siamo migliorati entrambi. Siamo cresciuti insieme.”

Brando, invece, ha rivelato quando ha capito che Raffaella poteva essere la sua scelta: “L’esterna di Napoli è stata quella che mi ha fatto fare più chiarezza. Vivere una giornata di quotidianità con lei mi ha aperto un po’ il suo mondo” Riguardo la famosa non scelta, invece, ha confessato: “Non c’era il clima giusto, la giusta atmosfera e non me la sarei goduta e per questo, avendo la possibilità, ho detto faccio le esterna con entrambe e mi chiarisco.” Da parte sua, invece, Raffaella ha ammesso che in quel momento gli avrebbe detto no salvo poi tranquillizzarsi nei giorni dopo e cambiare idea.

Uomini e Donne, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto rivelano a Verissimo: “Futuro? Ecco cosa vogliamo”

Durante la chiacchierata con Silvia Toffanin, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto a Verissimo hanno confessato entrambi di aver un rapporto molto conflittuale con i rispettivi e papà e, al contrario, molto sereno e disteso con le loro mamme. L’ex tronista ha rivelato che le tensioni con il padre se da una parte l’hanno fatto soffrire non poco dall’altra lo hanno fatto crescere e maturare in fretta rendendolo l’uomo che è oggi.

In chiusura di intervista i due ragazzi hanno rivelato quali sono i sogni ed i progetti per il loro futuro. Raffaella Scuotto ha rivelato: “Io non voglio sognare voglio viverlo per quello che è mantenendo sempre la base che abbiamo segnato nel programma. Ogni giorno scopro un Brando diverso è molto più espansivo di me.” Brando Ephrikian, invece, su se stesso ha confessato: “La vita mi ha portato ad avere uno scudo di protezione poi quando lo scosto e sono consapevole che mi posso fidare è tutto divertimento.”

