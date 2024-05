Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, amore a gonfie vele dopo Uomini e Donne/ La dedica di lei fa sognare

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: come procede la storia dopo Uomini e Donne

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, per mesi, sono stati i protagonisti della stagione di Uomini e Donne che si è da poco conclusa. Dopo mesi di conoscenza e corteggiamento, Brando e Raffaella hanno concluso il percorso da tronista e corteggiatrice scegliendosi e lasciando insieme il programma per cominciare a vivere una relazione lontano dalle luci dei riflettori. Innamorati, sereni e uniti, Raffaella e Brando si stanno vivendo la storia come due ragazzi della loro età senza bruciare le tappe. Brando e Raffella, infatti, per il momento, hanno deciso di non convivere e di vivere la storia a distanza. Brando e Raffaella, infatti, vivono in due città diverse e, a causa della distanza, non riescono a vedersi quotidianamente.

Proprio la distanza, negli scorsi giorni, aveva scatenato una serie di rumors secondo cui i due sarebbero in crisi. A smentire tutte le voci sui social sono stati proprio Brando e Raffaella che si sono mostrati insieme durante un romantico weekend a Treviso, città dell’ex tronista.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: la dedica di lei sui social

A Treviso, Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto trascorrono diverso tempo non solo con gli amici di Brando, ma anche con la famiglia dell’ex tronista. Raffaella, sin dal primo momento, è stata accolta a braccia aperte dalla famiglia del fidanzato al punto che, ogni volta che deve andare via per tornare a Napoli, Raffaella non riesce a nascondere di sentire una forte mancanza.

Dopo aver fatto il pieno d’amore, Raffaella, mentre si trovava sul treno per Napoli, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato un video mostrando alcuni dei dolcissimi momenti vissuti con Brando durante i pochi giorni che hanno potuto trascorrere insieme. “Sono in treno e già mi mancate”, scrive Raffaella facendo sognare i fan.













