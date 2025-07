Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono tornati ancora insieme? Arriva la verità sulla coppia di Uomini e Donne.

La notizia della rottura di Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto è arrivata all’improvviso lasciando senza parole tutti i fan della coppia nata nello studio di Uomini e Donne. Dopo una prima rottura, i due erano tornati insieme e sui social, superata la crisi, apparivano molto uniti, sereni e innamorati ma improvvisamente è arrivata la notizia della rottura che è stata annunciata da Raffaella Scuotto. Dopo l’addio ufficiale, sia Raffaella che Brando si sono lasciati andare a duri sfoghi contro gli haters non tornando, poi, sull’argomento. Sia Brando che Raffaella, così, si stanno godendo l’estate con famiglie e amici e, nelle scorse ore, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha festeggiato il suo 27esimo compleanno.

“Le foto compleanno di un tempo, quelle semplici e storte che sanno di vita vere e che più le riguardi più ti trasmettono e ti permettono di rivivere le emozioni del momento. Ai miei 27, ai miei progetti, alle persone che amo e che mi amano, a me”, ha scritto Raffaella condividendo alcune foto sui social.

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: la verità sui fiori

Tra le tante foto pubblicate su Instagram, Raffaella Scuotto ha pubblicato anche quella di un enorme bouquet di fiori senza svelare, tuttavia, il mittente. Qualcuno ha pensato ad un omaggio di Brando ma a svelare la verità è stata Deianira Marzano che, dopo aver creduto che i fiori fossero stati mandati effettivamente da Brando, è tornata poi sui suoi passi.

“I fiori non sono di Brando” – scrive Deianira Marzano su Instagram – “Raffaella non lo vuole vedere neanche dal binocolo”, aggiunge l’esperta di gossip. Nessun ritorno di fiamma, dunque, per una delle coppie più amate degli ultimi anni di Uomini e Donne. Dopo un anno d’amore, dunque, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si sono detti definitivamente addio.

