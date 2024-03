Brando Ephrikian: i fan gli dedicano l’uovo di Pasqua/ La reazione del padre dell’ex Uomini e Donne

Brando Ephrikian e l’uovo di Pasqua dei fan

L’avventura di Brando sul trono di Uomini e Donne è finita con la scelta di Raffaella Scuotto anche se la puntata andrà in onda solo la settimana prossima. In attesa di vedere il momento in cui Brando sceglie Raffaella e quest’ultima risponde sì, i fan hanno deciso di fare un regalo speciale al tronista. Approfittando del prossimo arrivo della Pasqua hanno deciso di realizzare un uovo di Pasqua davvero particolare e dedicato proprio a Brando la cui foto, così, appare in bella vista sull’edizione speciale dell’uovo di Pasq1ua.

La foto dell’Uovo di Pasqua dedicato a Brando è diventata immediatamente virale e ha conquistato i fan di Uomini e Donne che, dopo aver seguito sin dalla prima puntata il trono di Brando, attendono con ansia di vedere la messa in onda della puntata dedicata alla scelta.

La reazione del padre di Brando di Uomini e Donne all’uovo di Pasqua

A pubblicare l’uovo di Pasqua dedicato a Brando è stato il padre del tronista. Dopo aver augurato tutta la felicità a Brando e Raffaella Scuotto subito dopo la scelta a Uomini e Donne, il papà del tronista, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato anche la foto dell’uovo non nascondendo l’entusiasmo.

Il papà ha scherzato sull’idea dei fan del figlio non nascondendo di trovare divertente l’idea. Per scoprire la reazione di Brando, però, è necessario aspettare. Il tronista, infatti, ricomincerà ad usare i social dopo lo la messa in onda della puntata della sua scelta al termine di un percorso lungo ed emozionante.













