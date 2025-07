Dopo la rottura con Raffaella Scuotto, salgono le quotazioni di Brando Ephrikian come nuovo concorrente del Grande Fratello?

Chiusa una porta, si apre una porta rossa; un gioco di parole per annunciare uno degli ultimi rumor emersi in relazione al prossimo cast del Grande Fratello che vede come possibile nuovo concorrente una vecchia conoscenza di Uomini e Donne: Brando Ephrikian. Proprio qualche giorno fa si parlava di un possibile accesso di entrambi al programma di Alfonso Signorini ma dopo la notizia della rottura potrebbe essere solo il ragazzo a seguire la strada che porta al reality rinnovato di Canale 5.

Brando Ephrikian nuovo concorrente del Grande Fratello dopo la rottura con Raffaella Scuotto? Sembra essere una possibilità più che concreta, almeno stando a quanto racconta sui proprio profili social Deianira Marzano – esperta di gossip – che a domanda specifica ha risposto con quasi una certezza assoluta e spiazzando i fan non solo del programma ma anche dell’ex tronista.

“Non si sa ancora nulla su se Brando parteciperà al Grande Fratello?”, questa la domanda di una fan posta a Deianira Marzano e con riferimento proprio all’ormai ex fidanzato di Raffaella Scuotto, conosciuta ai tempi della partecipazione a Uomini e Donne. Come anticipato, l’esperta di gossip non si è risparmiata nel dare la sua risposta che, secondo le sue fonti, vive di certezze quasi totali.

“Salvo cambiamenti di programma, al 99,9% sì”, c’è dunque un margine d’errore quasi impercettibile rispetto alla possibilità di vedere Brando Ephrikian nuovo concorrente del Grande Fratello. Nelle prossime settimane si avranno certamente ulteriori aggiornamenti sul cast della prossima edizione del reality e, in allegato, anche l’eventuale certezza definitiva sulla partecipazione dell’ex fidanzato di Raffaella Scuotto.

