Brando, esterna con Beatrix a Uomini e donne/ Primo appuntamento promosso, ma Cristian…

Prime esterne per Brando e Cristian Forti

Per il trono classico comincia la parte più interessante per il pubblico. Dopo la presentazione, per i tronisti Brando, Cristian Forti e Manuela Carriero è arrivato il momento di cominciare a conoscere i corteggiatori e le corteggiatrici che hanno accettato di partecipare ad un appuntamento al buio per poi decidere di restare in studio dopo aver scoperto l’identità dei tronisti. Manuela ha già rotto il ghiaccio decidendo di eliminare un primo corteggiatore con cui non si è trovata bene. Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 18 settembre, invece, tocca ai tronisti Brando e Cristian.

Quest’ultimo è uscito con una ragazza ma non ci sono anticipazioni che svelano come sia andata tra i due. Nel video di presentazione, Cristian aveva svelato di essere alla ricerca di una ragazza che sappia fare follie per lui. La troverà?

Brando e Beatrix: prima esterna a Uomini e Donne

Tra le corteggiatrici di Uomini e Donne che hanno immediatamente conquistato le attenzioni dei tronisti c’è Beatrix con cui Brando ha deciso di fare la prima esterna. Come svelano le anticipazioni della puntata pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, la prima esterna tra Brando e Beatrix è andata bene, tuttavia, la sorpresa è dietro l’angolo.

Nelle prossime puntate del dating show di canale 5, infatti, anche Cristian Forti deciderà di uscire con Beatrix che avrà così un doppio appuntamento uscendo con entrambi i tronisti. Una situazione che, però, non piacerà a Cristian, ma come reagirà, invece, Brando? Lo scopriremo nei prossimi appuntamenti.

