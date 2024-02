Brando, esterna e bacio con Beatriz a Uomini e Donne/ Raffaella piange e lascia lo studio

Brando e Beatriz, esterna di chiarimento con bacio a Uomini e Donne

Brando si avvicina alla scelta e la situazione è sempre più tesa nello studio di Uomini e Donne. Nella puntata del 1° febbraio, prima di accomodarsi al centro “Non ti ho lasciata a casa perché non volevo. Ho fatto un’esterna e non potendo raccontarla non mi sembrava corretto poi farle vivere delle sensazioni per poi vedere tutto qua ma non perché non volessi vederti“, spiega Brando. Maria De Filippi manda così in onda il filmato del confronto fuori dallo studio tra Brando e Beatriz. “Sei un falso. Me ne vado perché sei una persona che prendi per il cu*o“, dice Beatriz. “Tutto il percorso sono sempre venuto appresso a te”, sbotta Brando. Beatriz decide di andare in albergo e Brando la segue.

I due, poi, in esterna, si chiariscono. “Finiamo questo percorso”, dice Brando in auto. “Anch’io ho paura“, dice Beatriz. “Io adesso non sono fidanzato e non sono ancora arrivato al centro per cento di voler stare con quella persona”, dice Brando. “Io ho pensato anche di essere innamorata di te. Se ho preso questa decisione è perché non voglio farmi del male”, aggiunge Beatriz. I due, poi, si lasciando andare ad un bacio.

La reazione di Raffaella

Dopo aver visto in lacrime lo studio tra Brando e Beatriz, Raffaella continuando a piangere assiste al confronto in studio tra Brando e Beatriz che comincia con un caloroso abbraccio. “Non è da me rincorrere una ragazza dopo tanti screzi e incomprensioni. E’ strano e vuol dire che ci tengo. Quando dici che quando litigo con te vado da altre è vero“, dice Brando. “Ma che discorso fai? Dovrebbe essere causato dall’interesse che hai per l’altra persona. Tutto il discorso che fai porta alla sua scelta“, sbotta Raffaella. “Siamo arrivate ad un punto in cui mi piacete entrambe“, dice Brando. “Siamo due persone completamente diverse ed è assurdo che non dopo quattro mesi non abbia una preferenza”, replica Raffaella.

“Io una persona come te oggi non la voglio più perché io non sono come lei, non ti chiederò mai attenzioni perché tu dovresti darmele a prescindere. Grazie perché mi hai fatto capire che non sei la persona adatta a me”, dice ancora Raffaella lasciando poi lo studio.













