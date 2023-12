Brando, esterna e bacio con Raffaella a Uomini e Donne/ Tina Cipollari si commuove: “Mi ha emozionato…”

Brando e l’esterna con Raffaella a Uomini e Donne

Esterna bellissima quella di Brando e Raffaella nella puntata di Uomini e Donne del 14 dicembre. La corteggiatrice aspetta il tronista all’aperto e gli regala una cornice con all’interno una foto di Brando scattata nella puntata in cui ha parlato del rapporto con il padre. Un dono che il tronista apprezza e che lo porta a raccontarsi. “Non è stato facile per mia mamma crescermi da sola perché mio padre non c’era. Fortunatamente ci sono sempre stati i miei nonni. Mia nonna è come stata una mamma e con lei trascorro tantissimo tempo. Vado a prenderla e la porto in giro perché non voglio che stia da sola a casa. Mia nonna è una matta”, dice Brando che poi abbraccia e coccola Raffaella.

Ida Platano, Uomini e Donne/ Esterna con Ernesto Russo: "Persona particolare..."

“Come sei bello”, commenta la ragazza. Un complimento che apre il cuore di Brando che la coccola e la bacia. Un’esterna emozionante che colpisce anche Tina Cipollari.

L’emozione di Tina Cipollari per Brando a Uomini e Donne

In studio, Maria De Filippi nota immediatamente la reazione di Tina Cipollari. “Ti sei emozionata?“, chiede la conduttrice e la bionda opinionista ammette di essere stata profondamente colpita dalle parole di Brando – “Mi sono emozionata per le parole che Brando ha detto sui nonni. Non è facile al giorno d’oggi incontrare un ragazzo come lui. E’ proprio un bravo ragazzo, con dei valori. Mi è piaciuto subito così come Cristian, lo sai che ti adoro. Per la prima volta mi piacciono entrambi i tronisti”, conclude Tina.

ROBERTA DI PADUA E ALESSANDRO VICINANZA, LITE A UOMINI E DONNE/ Ida Platano: "Lui mi diceva che..."

In studio, poi, arriva Raffaella che, a sua volta, si emoziona e non trattiene le lacrime spiegando di stare davvero bene con Brando e di essere colpita dalla sua emotività e dalla sua profondità Chi, invece, reagisce male all’esterna di Brando con Raffaella è Beatriz che si scaglia contro il tronista che non si lascia rovinare il momento scegliendo di ballare con Raffaella.











© RIPRODUZIONE RISERVATA