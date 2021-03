Brando Giorgi/ Allo scontro con il nuovo eliminato all’Isola dei Famosi 2021?

Brando Giorgi rischia il suo posto a Parasite Island all’Isola dei Famosi 2021?

Brando Giorgi è un osso duro di questa Isola dei Famosi 2021 e perderlo è stato un po’ un duro colpo per i fan del programma. In questi giorni si è dato molto da fare, non solo tra pesca e costruzioni ma anche per liti e scontri, e forse questo ha un po’ infastidito il pubblico a casa che, a sorpresa, gli ha preferito Francesca Lodo. La letterina è rimasta tra i concorrenti ufficiali mentre Giorgi si è fermato a Parasite Island diventando più che altro lo schiavo di Ubaldo Lanzo e non il salvavita. La sua missione era infatti quella di prendere il posto di Marco Maddaloni alla guida dei due naufraghi che proprio questa sera, però, lasceranno Parasite Island per regalare una nuova linfa ai naufraghi dell’Isola della reunion. Da questa sera inizierà quindi ufficialmente il percorso dei due parassiti mentre il destino di Brando Giorgi è appeso ad un filo visto che l’attore andrà al televoto contro uno tra Vera Gemma, Awed e Gilles Rocca che questa sera rischia davvero l’eliminazione.

Brando Giorgi e Tommaso Zorzi, lite o chiarimento?

Cosa ne sarà a quel punto di Brando Giorgi? Non si capisce bene ancora il motivo della sua eliminazione anche se in molti lo legano alle scaramucce avute sull’Isola soprattutto con Elisa Isoardi ma proprio in nome di questi screzi sarebbe stato curioso vederli in azione. Al momento quello che sappiamo è che Brando Giorgi rimarrà a Parasite Island, se il televoto lo vorrà e solo in un secondo tempo avrà modo di tornare dagli altri naufraghi e continuare la sua avventura ma molto dipenderà da quello che succederà in questi giorni. L’attore di Vivere e Centovetrine non ha instaurato un bel rapporto con i suo compagni d’avventura ed è stato proprio per questo che alla fine hanno deciso di scaricarlo. Il suo comportamento è stato analizzato anche in studio da Tommaso Zorzi che in merito all’attore ha rivelato che è sicuramente un concorrente perfetto per un reality perché lo trova presuntuoso e anche poco simpatico, ma anche davanti a questo alla fine è sempre il pubblico che deve dire la sua, e al momento sull’attore non si è pronunciato positivamente. Le cose cambieranno questa sera?

