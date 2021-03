Brando Giorgi/ Elisa Isoardi lo ha puntato: “Ha già sbagliato tutto!”

La polemica per la prova con Brando Giorgi e la moglie Daniela

E finalmente anche Brando Giorgi ha dato il via alla sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021. L’attore non è arrivato lunedì sera ma giovedì finendo dritto dritto nella parte di isola destinata ai Raffinati e ad accoglierli ci sono stati Elisa Isoardi e gli altri. Le prime scaramucce sono arrivate già nella scorsa puntata proprio quando, durante la prova ricompensa, Brando Giorgi e Vera Gemma si sono sfidati a chi resisteva di più sott’acqua in una vasca, e proprio quest’ultima è riuscita a vincere a discapito dell’attore. A quel punto è stata la moglie di Brando, Daniela, a sgridare la padrona di casa sostenendo che il marito si trovasse sott’acqua in apnea da molto più tempo rispetto all’ex concorrente di Pechino Express ma non è servito a molto visto. Le polemiche non si sono però placate e se giovedì sera è stata la moglie dell’attore a dire la sua, in settimana è toccato ad Elisa Isoardi.

Elisa Isoardi ha puntato Brando Giorgi all’Isola dei Famosi 2021: “Ha già sbagliato tutto!”

Secondo la conduttrice l’arrivo di Brando Giorgi all’Isola dei Famosi 2021 starebbe minando l’equilibrio del gruppo dicendo la sua sulla ripartizione del riso. Secondo lui la divisione è stata fatta un po’ a casa ma andrebbe fatta stabilendo una misura uguale per tutti. L’intrusione del nuovo naufrago ha infastidito Elisa Isoardi, ormi leader dei Rafinados, che in confessionale ha fatto subito notare il fastidio sentito un po’ alla presenza del nuovo arrivato: “Brando è entrato con una modalità un po’ sbagliata”. La conduttrice non accetta di buon grado la critica di Brando Giorgi: “Ho avvertito un pizzico di fastidio”. L’argomento arriverà questa sera in puntata e sarà trattato dalla padrona di casa e dagli opinionisti del programma?

