Brando Giorgi “Ho un distacco della retina, subito operazione in Italia”/ “Affronto con coraggio”

Brando Giorgi è stato costretto a ritirarsi dall’Isola dei Famosi 2021 per un grave infortunio all’occhio. L’attore, dopo aver abbandonato l’Isola per essere sottoposto ad alcuni accertamenti medici, ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte al responso dei medici. Brando Giorgi, infatti, ha subito un distacco della retina e sabato sarà sottoposto ad una delicata operazione. A svelare l’entità dell’infortunio subito è stato proprio l’attore rispondendo ai tanti messaggi di affetto che i fans gli stanno lasciando sotto l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram. “Grazie di cuore a tutti, avrei continuato con molto piacere, ma ho subito un distacco di retina e sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato“, ha fatto sapere l’attore su Instagram. “Sono serenissimo, siatelo anche voi“, ha poi aggiunto.

BRANDO GIORGI: “GLI IMPREVISTI VANNO AFFRONTATI CON CORAGGIO”

L’avventura sull’Isola dei Famosi 2021 che Brando Giorgi avrebbe affrontato con piacere è purtroppo finita per un imprevisto che l’attore è pronto ad affrontare e a superare. Su Instagram, infatti, infonde coraggio ai suoi fans esortandoli a non arrendersi e ad affrontare sempre tutto a testa alta. “Gli imprevisti sono i veri direttori della nostra esistenza e vanno affrontati con coraggio“, scrive ancora. Poi ritrova l’ironia e la voglia di scherzare concludendo così il suo messaggio: “Anche l’occhio vuole la sua parte. Fate memoria del bello. Un abbraccio a tutti di cuore”. Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021, dunque, il pubblico ha dovuto salutare due grandi protagonisti. Dopo Brando Giorgi, anche Elisa Isoardi è stata costretta e ritirarsi. Anche la conduttrice si è dovuta arrendere di fronte ad un problema ad un occhio dopo un infortunio subito in spiaggia mentre cucinava come ha spiegato durante il collegamento con Ilary Blasi.

