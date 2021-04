Brando Giorgi invaghito di Elisa Isoardi in passato?/ Scoppia il gossip all’Isola…

Scoppia il gossip all’Isola dei Famosi 2021. Secondo quanto fa sapere Ivan Rota per Dagospia, in passato, Brando Giorgi avrebbe avuto un interesse per Elisa Isoardi. “Gira voce che Brando Giorgi, all’anagrafe Lelio Sanità di Toppi, anni e anni orsono abbia avuto una “simpatia” per Elisa Isoardi, ma occorrerà il ritorno dei due naufraghi per avere una conferma o una smentita”, fa sapere Ivan Rota. Si tratterebbe di indiscrezioni non confermate e che potrebbero restare tali. Ilary Blasi, infatti, sta basando la conduzione dell’Isola dei Famosi unicamente sulle dinamiche del gruppo. Nessun riferimento a gossip e o rumors vari. Continuerà su questa strada o chiederà sia a Brando Giorgi che alla Isoardi qualche dettaglio sul gossip lanciato da Ivan Rota? In attesa di scoprire la verità, continua l’avventura dei naufraghi in Honduras.

BRANDO GIORGI COME RAZ DEGAN ALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021?

Dopo essere stato eliminato ed essere rientrata ufficialmente in gara. Brando Giorgi si è isolato dal resto del gruppo con cui non riesce ad andare d’accordo. Nella puntata dell’Isola dei Famosi 2021 di lunedì scorso è riuscito a vincere la prova leader mandando Valentina Persia in nomination contro Fariba e Roberto Ciufoli. L’attore che, durante la diretta con Ilary Blasi è stato difeso dalla figlia Camilla che si è scagliata contro Awed, ha ribadito di aver provato più volte a trovare un punto d’incontro con gli altri concorrenti senza, tuttavia, riuscirci. La sua avventura è stata paragonata a quella di Raz Degan che trascorso tutte le settimane lontano dal gruppo vincendo poi il reality. Giorgi seguirà l’esempio dell’attore israeliano?

