Brando Giorgi lascia l’Isola dei Famosi 2021?/ Accertamenti medici per lui e…

La rovente questione Brando Giorgi si è risolta a pesci in faccia e non quelli reali ma quelli letterali. Durante la diretta di lunedì dell’Isola dei Famosi 2021 era normale che il comportamento dell’attore venisse a galla scoperchiando un vaso di pandora in cui tutti, o quasi, hanno detto la propria. Chi ha seguito il programma sa bene che, dopo l’ennesima lite (prima quella per il fuoco con Valentina Persia poi quella per la ciabatta con Andrea Cerioli), Brando Giorgi ha deciso di isolarsi dal gruppo creando il proprio giaciglio e informando i naufraghi che parlerà con loro solo alla presenza delle telecamere per dimostrare la falsità che regna sovrana all’Isola.

Elisa Isoardi, incidente all'occhio/ Rientra in gioco all'Isola dei Famosi 2021?

Il suo comportamento non è stato apprezzato soprattutto quando Beppe Braida ha dovuto lasciare il programma per via dei suoi genitori positivi al Coronavirus, e lui non si è nemmeno alzato per salutarlo. Brando Giorgi ammette di non essersene accorto e di non aver capito niente ma la polemica ormai dilaga e lo stesso Tommaso Zorzi in puntata lo ha invitato a staccarsi del tutto del gruppo oppure a tornarci dentro perché sicuramente la sua tecnica da Raz Degan non funziona visto che il modello sapeva pescare e sopravvivere senza andare a scroccare fuoco e cibo al gruppo.

Valentina Persia e Fariba Tehrani, lite all'Isola dei Famosi/ "Leccate di c*lo che.."

Brando Giorgi lascia l’Isola dei Famosi 2021?

Adesso le cose cambieranno perché Brando Giorgi all’Isola dei Famosi 2021 è diventato leader e la sua prima decisione è stata quella di nominare Valentina Persia che non ha apprezzato, anzi. Tornata sull’Isola ha insinuato che Brando Giorgi non sia stato coerente perché un minuto prima la chiama amore e la ringrazia per la ricompensa del panino dopo la prova, e un minuto dopo la nomina. Brando Giorgi, dal canto suo, ammette di essersi preso una bella rivincita e di aver vinto questa battaglia anche se la guerra è ancora dura. Cosa succederà se verranno fuori i discorsi affrontati in diretta? Oltre ad Andrea Cerioli, la Persia e Gilles, contro l’attore ha inveito pesantemente anche Ubaldo Lanzo, stufo del suo comportamento. Nelle scorse ore Brando Giorgi, forse per via dello stress e della mancanza di cibo di questi ultimi giorni, è finito dritto in infermeria per degli accertamenti, dovrà lasciare l’Isola dei Famosi 2021?

LEGGI ANCHE:

Gilles Rocca/ Voleva nominare Paul all'Isola dei Famosi? Fariba lo svela ma lui..

© RIPRODUZIONE RISERVATA