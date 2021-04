Brando Giorgi operato: come sta?/ “Ne avrò ancora per un po’…” (Isola dei Famosi)

L’esperienza all’Isola dei Famosi per l’attore Brando Giorgi si è conclusa prima del tempo a causa di un brutto incidente che lo ha costretto ad abbandonare il reality. L’annuncio era arrivato in apertura della passata puntata quando l’inviato Massimiliano Rosolino si era limitato a comunicare l’uscita di scena del naufrago per problemi di salute, nel dettaglio oculistici, ma senza aggiungere altro. Era stato poi proprio Brando, nei giorni successivi ed attraverso un suo intervento social, a precisare di aver subito il distacco della retina per il quale si sarebbe dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico. L’operazione si è compiuta nella giornata di sabato.

Attraverso il suo profilo Instagram, l’attore è intervenuto in queste ore per spiegare come sta e aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni di salute dopo essersi sottoposto all’intervento chirurgico. Brando si è fatto vedere con gli occhiali da sole ed ha spiegato: “L’operazione è andata bene. Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni”.

BRANDO GIORNI: COME STA DOPO L’INCIDENTE ALL’OCCHIO

Brando Giorgi dopo il suo abbandono forzato dall’Isola dei Famosi ha ammesso di essere stato sommerso da tanti messaggi di solidarietà. In tanti fan si sono preoccupati per le sue condizioni di salute: “Vi ringrazio, perché mi state dando una grande forza. Grazie, grazie, vi terrò aggiornati”, ha proseguito l’attore. Al momento però non è chiaro quando potrà tornare in studio, a Milano, per commentare la sua esperienza in Honduras: “Spero quanto prima di riuscire ad andare in trasmissione per provare a difendermi un po’, ciao”, ha aggiunto rispetto a tale ipotesi. Poco prima della sua uscita infatti, Brando aveva deciso di staccarsi definitivamente dal resto del gruppo. Una decisione che il collega ed ex naufrago Alex Belli ha condiviso, come commentato ieri durante la sua ospitata a Domenica Live: “Aveva fatto bene a mettersi da parte, a volte isolarsi può essere una strategia ma che ha una lama a doppio taglio”. Anche il Visconte Guglielmotti ha riconosciuto la sua grande personalità commentando: “L’unico problema è il distaccamento della retina, altrimenti avrebbe fatto una grandissima Isola”.

