Brando Giorgi torna in gara all’Isola dei Famosi 2021?/ Le rivelazioni della moglie Daniela Battizocco…

Brando Giorgi torna tra i naufraghi all’Isola dei Famosi 2021?

Brando Giorgi non ci va giù leggero quando deve parlare ai suoi compagni riferendosi ai naufraghi con i quali condivideva le giornate fino a quando giorno fa all’Isola dei Famosi 2021. L’attore ha trovato nuova linfa a Parasite Island insieme a Fariba e Ubaldo e adesso si prepara ad accogliere anche Vera Gemma che già nella sua prima serata si è sciolta in lacrime. E’ stato a quel punto che l’attore di Vivere e Centovetrine si è sfogato ammettendo ‘qui non ci si deve difendere, puoi stare tranquilla e puoi rilassarti’.

Awed, perché Simone Paciello si chiama così?/ "Non avevo voglia di cercare un nome.."

Il riferimento è chiaro ed è rivolto proprio ai suoi compagni naufraghi con i quali ha discusso e che lo hanno nominato segnando la sua dipartita. La vita di Brando Giorgi è cambiata da quando ha lasciato il gruppo specie perché si è potuto dedicare alla vita del perfetto naufrago lasciando da parte le macchinazioni di chi lo ha fatto fuori (vedi Awed e Valentina Persia, specie secondo quanto riferito dalla stessa moglie Daniela Battizocco in puntata).

Uberto, padre Drusilla Gucci/ Lei: "Mamma, ma papà è ancora vivo?"

Brando Giorgi consola Vera Gemma e lancia la sua frecciatina: “Non devi difenderti dalle serpi qua”

Proprio grazie alle parole della moglie l’attore ha deciso di non mollare e fermarsi con Fariba e Ubaldo e proprio lunedì scorso i naufraghi hanno scoperto che per ora Parasite Island non chiuderà e che, quindi, l’incontro con gli altri concorrenti di Playa Reunion, è rimandato. Brando Giorgi è leader nel nuovo gruppo, questo è fuori dubbio, lui si è dato da fare con la pesca e la cucina ed è sicuramente un salvavita prezioso per la coppia di naufraghi fino a qualche giorno fa affidati a Marco Maddaloni. Cosa ne sarà di lui questa sera e chi dovrà accogliere tra Awed e Myrea Stabile? Sarebbe curioso se proprio l’attore si ritrovasse davanti uno dei suoi detrattori, ovvero lo youtuber, cosa ne sarà di loro a quel punto? Avranno modo di chiarirsi o andrà in scena una discussione degna di questa edizione top del programma? Lo scopriremo solo tra qualche ora.

Fariba Teherani/ Piange"Devo dire addio alla mia spiaggia, alla solitudine.."

