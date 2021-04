Brando Giorgi/ Torna in gioco, nuovo scontro con Elisa Isoardi? (Isola dei Famosi)

Brando Giorgi ed Elisa Isoardi di nuovo allo scontro all’Isola dei Famosi 2021?

Chi ha seguito l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 sa bene che Brando Giorgi è tornato in gioco per la gioia dei fan, un po’ meno per coloro che lo avevano amato nella sua versione solitaria, quella che lo ha visto protagonista insieme ad Ubaldo e Fariba su Parasite Island (vedi la moglie). Adesso per lui è arrivato il momento di raccogliere le forze e ributtarsi nella mischia cogliendo il meglio della sua esperienza solitaria, o quasi, per mettere a fuoco quello che è successo nelle sue prime settimane fino a quando lo scontro con Francesca Lodo non gli è stato fatale. La prima a non accogliere bene la notizia del suo ritorno sull’Isola è stata proprio Elisa Isoardi che in Palapa si è lasciata andare ad una smorfia che la dice lunga su quello che è successo in questo lungo fine settimana o che potrà succedere questa sera in puntata all’Isola dei Famosi 2021.

Brando Giorgi e Valentina Persia ai ferri corti?

I due sono già arrivati ai ferri corti nei giorni scorsi quando poi Brando Giorgi si è trovato costretto a lasciare l’Isola dei Famosi 2021 e molto lascia pensare che il discorso potrebbe essere affrontato ancora visto che l’attore aveva ancora qualcosa da dire e la conduttrice lo sa bene. Ma chi ha seguito il programma sa bene che Brando Giorgi non ha discusso solo con la Isoardi ma anche con Valentina Persia. I due hanno già avuto qualcosa da ridire in passato e tutto perché l’attore avrebbe voluto fare il fuoco e invece è proprio la comica che se ne è assunta la responsabilità fallendo e lasciando tutti con un palmo di naso. Finalmente il fuoco non è più un problema per loro ma i vecchi dissapori potrebbero tornare a soffiare in questi giorni, ne siamo certi.

