Brando Giorgi vs Gilles Rocca all’Isola dei Famosi/ “Lo mando a casa a calci in cu*o”

Brando Giorgi contro tutti all’Isola dei Famosi. Sono scoppiate, infatti, nuove tensioni su Playa Reunion. Come promesso, l’attore è rimasto isolato dal resto del gruppo. Neppure l’abbandono di del comico Beppe Braida lo ha scosso, anzi quasi non se ne è accorto. Infatti, ha appreso la notizia solo dopo essere tornato dal gruppo per prendere la sua porzione di riso, poi è tornato nella sua capanna. Questo gesto di indifferenza ha scatenato la reazione furiosa degli altri naufraghi. “Che schifo d’uomo, che schifo d’uomo”, ha ripetuto Awed. Francesca Lodo gli ha subito fatto eco: “Per prendere il riso si alza, per fare un saluto a Beppe no”. Anche Gilles Rocca ha attaccato Brando Giorgi per il suo comportamento: “Brutto, molto brutto che non sia rimasto qui con noi in questo momento, perché non fa parte del gioco, ma della vita vera”.

Poi Gilles Rocca si è lasciato andare ad un commento ancor più forte: “A me una cosa del genere fa vomitare. Questo è il gioco, ma se ne va un nostro amico, stai un attimo qui, non prendi il riso e te ne vai”.

Ma Gilles Rocca non si è fermato a delle considerazioni personali, ha voluto affrontare Brando Giorgi. Pieno di rabbia per l’atteggiamento del naufrago, lo ha raggiunto e attaccato. “Brando, potevi pure stare insieme a noi, era più carino: hai fatto l’ennesima figura di mer*a”. Neppure questo attacco frontale ha scosso l’attore, rimasto fermo sulle sue posizioni. Anzi, ha rilanciato accusando gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi di ipocrisia. “Perché voi stavate male? Va bene, hai ragione… è arrivato il capobranco…”. Brando Giorgi, dunque, ha pure deriso Gilles Rocca. Diversa invece la reazione di Fariba, che nonostante le tensioni, ha provato un gesto distensivo. La naufraga, infatti, ha provato ad avvicinarsi alla capanna di Brando Giorgi per offrirgli altro riso.

Lui però l’ha subito bloccata temendo che anche quello portasse ad un nuovo scontro all’Isola dei Famosi: “No, meglio di no”. Poi ha spiegato le ragioni del suo rifiuto: “Se vengo lì oggi, prendo Gilles a calci nel cu*o da qui all’Italia”.

