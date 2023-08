Brando, il nuovo tronista cacciato da Uomini e Donne?/ “Silurato da Maria De Filippi”: indiscrezione choc

Il nuovo tronista Brando cacciato da Uomini e Donne dopo una sola registrazione? L’indiscrezione

L’inizio del percorso a Uomini e Donne per il nuovo tronista Brando non poteva iniziare in modo più turbolento. Il 22enne originario di Treviso è finito nel mirino delle polemiche dopo che una segnalazione sul suo conto ha fatto il giro del web. Brando sarebbe infatti già fidanzato con una certa Alice, con la quale condividerebbe anche un cagnolino. A tale segnalazione sono state affiancate foto che sembrerebbero confermare l’accusa.

Si è dunque sollevato un vero polverone nei confronti del nuovo tronista che, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe già stato cacciato del programma. A lanciare la bomba è stata Deianira Marzano, secondo la quale Brando, dopo le numerose segnalazioni, sarebbe stato già messo alla porta da Maria De Filippi.

Brando, a rischio il suo percorso a Uomini e Donne: l’annuncio oggi?

“Pare che Brando dopo le segnalazioni varie non sia arrivato neanche alla riapertura delle scuole… Si vocifera silurato, vabbè vedremo prossimamente“, scrive Deianira sul suo profilo Instagram. Un’indiscrezione da prendere ovviamente con le pinze, almeno fino alla conferma dai canali ufficiali, che potrebbe arrivare proprio nelle prossime ore. Sì, perché oggi 28 agosto si tiene la seconda registrazione di Uomini e Donne, e con l’arrivo delle anticipazioni potremmo scoprire se Brando potrà proseguire il suo percorso da tronista o se la sua avventura è finita ancor prima di iniziare. E Brando non è l’unico a rischiare, visto che simili segnalazioni sono arrivare anche per l’altro nuovo tronista, Cristian.

