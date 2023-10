Brando, lite con Beatriz a Uomini e Donne dopo il bacio/ Il tronista sbotta: “Perché non ti fai i caz*i tuoi?

Brando tra Beatriz e Raffaella a Uomini e Donne

Brando perde la pazienza con Beatriz nel corso della puntata di Uomini e Donne del 10 ottobre. Tutto è nato dal confronto in studio tra il tronista e Raffaella, la corteggiatrice che, nella scorsa puntata, sentendosi sminuita, aveva deciso di lasciare la trasmissione. Brando, non condividendo la scelta, è andato a riprenderla e, in studio, c’è stato un abbraccio che ha siglato ufficialmente la pace. “Di fronte a me ho trovato un uomo sinceramente dispiaciuto per quanto accaduto e pronto a darmi quello che desidero”, spiega la corteggiatrice. Raffaella, felice della riconciliazione con Brando, punta, tuttavia, il dito contro Beatriz.

Quest’ultima, finita al centro della discussione per aver parlato con Virginia mettendola in guardia dal tronista, viene accusata da Raffaella di parlare di lei con le ragazze nuove mettendola in cattiva luce. “Se hai un problema con la mia persona viene a parlare con me e non con le ragazze nuove“, spiega Raffaella.

Brando contro Beatriz a Uomini e Donne

Raffaella esorta così Beatriz a pensare a se stessa e al suo percorso non commentando ciò che accade alle altre corteggiatrici. Sorpresa dalla scelta di Brando di andare a riprendere Raffaella, Beatriz chiese se ci sia stato il bacio. “Ti interessa solo quello?”, chiede infastidito il tronista. Dopo aver assistito, poi, alla discussione tra Raffaella e Beatriz, il tronista si schiera dalla parte della prima non tollerando l’atteggiamento di Beatriz di mettersi in mezzo alle varie situazioni.

“Ma perché non ti fai i caz*i tuoi?”, chiede Brando. Un’incomprensione, quella tra Brando e Beatriz, che arriva dopo il bacio e la scelta del tronista di non portarla nuovamente in esterna.

