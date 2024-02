Brando, lite con Beatriz a Uomini e Donne/ Poi l’esterna e il bacio con Raffaella

Brando e Beatriz: confronto a Uomini e Donne

Brando resta sul trono di Uomini e Donne durante la puntata del 9 febbraio. Infastidito dall’atteggiamento di Beatriz che ha deciso di non presentarsi in esterna, Brando sbotta in studio. “Tu non ti presenti in esterna ed io resto sul trono e non vengo al centro”, dice il tronista restando sul trono. “Io sono pesante su alcune cose, ma tu sei superficiale su altre visto che non hai capito il motivo per cui non mi sono presentata in esterna”, ribatte Beatriz. “Tu invece di apprezzare una cosa bella che ho fatto per te non fai che criticarmi”, dice ancora Brando.

“Mi sei mancato questa settimana e ti ho anche fatto recapitare una canzone“, si difende Beatriz. “Ma cosa me ne faccio di una canzone?”, continua Brando che mantiene il punto. “Dovrei essere arrabbiato, ma va benissimo perché sono cose che mi fanno capire altro per arrivare ad una conclusione”, dice ancora Brando.

L’esterna tra Brando e Raffaella Scuotto

Tutto diverso, invece, per Brando e Raffaella. Il tronista ha organizzato una splendida esterna per Raffaella portandola in una casetta di letto dove, sotto un cielo stellato, si lasciano andare a baci e coccole. In studio, Raffaella sbotta contro Brando: “Ti meriti la bambina viziata perché Beatriz è questa, ma hai sbagliato tu a fare di tutto per lei” – dice Raffaella che poi esorta Brando a commentare la loro esterna. Il tronista, però, si sofferma su Beatriz e la Scuotto perde la pazienza.

“Hai fatto l’esterna con me e voglio il tuo commento. Mi sono stancata di passare in secondo piano, voglio l’importanza che merito”, dice ancora. “Sono esterne importanti queste perché mi permettono di capire cosa voglio” dice poi Brando che sceglie di ballare proprio con Raffaella.

