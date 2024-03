Brando, lite con Raffaella e Beatriz a Uomini e Donne/ Poi balla con Cristina Tenuta

Brando, lite in studio con Raffaella e Beatriz

Nonostante la scelta sia ormai alle porte e conosca da mesi le corteggiatrici, non si placano le incomprensioni tra Brando, Raffaella e Beatriz. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, martedì 12 marzo, tra il tronista e le corteggiatrici scoppia una vera discussione. Nella puntata trasmessa ieri, Brando aveva lasciato lo studio per raggiungere Raffaella in lacrime dopo aver ballato con lui. Oggi, invece, ci sarà un nuovo colpo di scena. Presente nuovamente in studio, Brando si scontra con le due corteggiatrici.

Da tempo, Beatriz e Raffaella chiedono al tronista di scegliere e di accorciare i tempi. Di fronte ai suoi continui dubbi, le corteggiatrici sbottano definendolo un ragazzo “senza carattere” e dando il via ad una vera lite in studio che ha un epilogo inaspettato.

Brando, Beatriz e Raffaella: caos a Uomini e Donne

Di fronte alle durissime critiche di Beatriz e Raffaella, Brando evita di rispondere per educazione. In studio, nella lite tra il tronista e le corteggiatrici, si schierano anche le dame del trono over. Barbara De Santi si schiera contro Brando e dalla parte delle corteggiatrici affermando di capire le loro posizioni dichiarando che è impossibile, dopo mesi, non avere una preferenza.

In studio, così, Cristina Tenuta balla con Brando mentre Gianni Sperti prende in giro Barbara che si offende per la scelta di Brando di ballare con Cristina. Tutta la situazione in studio, poi, porta il tronista a lasciare lo studio.











