Brando, nuovo tronista di Uomini e Donne/ Scoppia la bufera per la foto con una ragazza ma…

Brando, nuovo tronista di Uomini e Donne al centro del gossip

Nuovi tronisti per Uomini e Donne e nuove polemiche. Prima della presentazione, sia Cristian Forti che Brando, i nuovi tronisti sui quali ha puntato la redazione di Maria De Filippi, sono finiti al centro del gossip. Se intorno a Cristian si è scatenata la polemica per una vacanza con l’ex fidanzata, Brando è finito al centro dei rumors per una foto con una ragazza. Dopo la presentazione nello studio di Uomini e Donne nel corso della puntata che dovrebbe andare in onda oggi, 12 settembre, sul web si sono diffuse voci in merito alla presenza di una presunta fidanzata nella vita di Brando.

Sul web, infatti, si è diffusa una foto di Brando con una ragazza che ha scatenato le polemiche. Della ragazza in questione sarebbe stato diffuso anche il nome. Tuttavia, a mettere fine a tutte le voci, sarebbe stata proprio la ragazza.

Il tronista Brando è fidanzato?

A riportare la segnalazione su Brando è stato Very Inutil People che, come riferisce anche il portale Coming Soon, ha scritto: “Da circa due anni convivono a Quinto di Treviso, a casa di lei e da un anno hanno anche un cagnolino, Blu, era su tutte le loro storie prima che le togliessero”. Una segnalazione che ha scatenato la reazione del popolo del web che spera di poter vedere un percorso bello e sincero da parte dei tronisti.

Un gossip, tuttavia, a cui la redazione di Uomini e Donne non avrebbe dato adito confermando la presenza di Brando sul trono anche nelle successive puntate che sono state già registrate.

