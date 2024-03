Brando, scelta lontana ed esterna con Beatriz/ Raffaella sbotta: “Non combatto più per il nostro percorso”

Brando, esterna con Beatriz a Uomini e Donne

Nessun colpo di scena a Uomini e Donne nel corso della puntata del 1* marzo 2024. Dopo il momento dedicato a Barbara De Santi ed Ernesto Russo, Maria De Filippi chiama al centro dello studio Brando che, non solo non annuncia la scelta, ma ribadisce di non avere ancora le idee chiare e di avere ancora dei dubbi da risolvere prima di arrivare al momento fatidico della scelta. Maria De Filippi manda così in onda l’esterna che il tronista ha fatto con Beatriz. Dopo averla raggiunta a Milano facendole una sorpresa, il tronista ha scelto di vedere ancora Beatriz.

Cristina Tenuta di Uomini e Donne: "Alessandro Vicinanza? Tornassi indietro non cederei"/ "Non ero lucida"

Nessuna discussione tra Brando e Beatriz che sta provando a godersi ogni istante con Brando per dargli tutte le risposte che chiede per poter arrivare ad una scelta consapevole. Di fronte alla scelta di Brando di vedere Beatriz, Raffaella, in studio, non nasconde la propria delusione.

L’avvertimento di Raffaella a Brando

Dopo aver visto l’esterna tra Brando e Beatriz, Raffaella Scuotto, nello studio di Uomini e Donne, ribadisce di essere stanca di vedere i continui gesti che il tronista fa per Beatriz non dimostrando niente a lui. Raffaella, infatti, è convinta che Brando stia aspettando di avere tutte le risposte necessarie per poter scegliere Beatriz.

Barbara De Santi, lite con Ernesto Russo a Uomini e Donne/ Poi piange e lascia lo studio

Sicura di aver dato a Brando tutte le dimostrazioni di cui ha bisogno per fare una scelta, Raffaella sbotta: “Non farò più niente per difendere il nostro rapporto perché si deve essere in due”, conclude Raffaella che aspetta solo la scelta.













© RIPRODUZIONE RISERVATA