Brando tra Beatriz e Raffaella a Uomini e Donne/ Doppio bacio: poi scoppia la discussione in studio

Il trono di Brando continua a regalare colpi di scena. Dopo il ritorno di Beatriz, Brando ha scelto di uscire con lei non nascondendo la gioia per il suo ritorno. Tra una passeggiata e una dichiarazione, tra i due, scatta un nuovo bacio. Tuttavia, sul finale dell’esterna, accade qualcosa che fa incupire Brando e a spiegarlo è lo stesso tronista in studio. “Con la vocina, mi sussurra di non farla soffrire”, svela Brando non nascondendo il fastidio. Beatriz, in studio, spiega di non aver fatto la vocina esortandolo a viversi il trono come meglio ritiene per poi lasciarle la possibilità di arrivare alle sue conclusioni.

Dopo l’esterna con Beatriz, Maria De Filippi manda in onda l’esterna con Raffaella. Con quest’ultima, l’esterna si svolge in un campo di zucca e, nonostante qualche dubbio, i due si lasciano andare al bacio.

Discussione in studio tra Brando, Beatriz e Raffaella

In studio, Beatriz non prende bene il bacio tra Brando e Raffaella, ma l’intervento della corteggiatrice scatena la reazione di Raffaella. Di fronte al tono di voce e all’atteggiamento di Raffaella, Brando interviene. “Non mi piace questo lato, finisci per passare per maleducata”, interviene il tronista. Raffaella accusa il colpo.

“Sei superficiale. Dici che con me ti diverti e ami la mia leggerezza, ma anch’io sono pesante e non voglio sentirmi sbagliata quando uscirà quel mio lato”, spiega Raffaella ricevendo gli applausi del pubblico. Sia Raffaella che Beatriz non nascondono di non apprezzare tale lato caratteriale di Brando al punto che entrambe scelgono di non ballare.

