Brando tra Raffaella e Beatriz, Uomini e Donne/ “Non voglio più correre dietro a nessuna”

Brando: ancora nessuna scelta a Uomini e Donne

La puntata di Uomini e Donne del 5 febbraio, dopo il momento dedicato a Barbara De Santi e Ida Platano, continua con Brando. “Chiedo l’aiuto del pubblico, tuo per affrontare la situazione“, dice Brando accomodandosi al centro dello studio. “Forse per aiutarti conviene che entrino tutte e due”, risponde Maria De Filippi annunciando l’ingresso in studio sia di Raffaella che di Beatriz. “Raffaella tu esci dallo studio e Beatriz resta qui. Brando chiede a Beatriz il suo parere sul fatto che lui venga da te e dopo il parere positivo di Beatriz, lui viene da te”, spiega Maria De Filippi che manda in onda il filmato. “Per l’ennesima volta hai dato una dimostrazione a lei perché lei hai detto che non hai mai rincorso nessuna. Forse non hai capito che io non ti voglio più. L’ho capito dopo tutte le dimostrazioni che hai dato a lei“, sbotta Raffaella in camerino.

“Io sto provando a difendere il mio percorso, ma non basta perché tu vai sempre dalla sua parte. Se un interesse non cresce può anche diminuire. Il mio interesse è scemato”, dice ancora Raffaella. “Sei una ragazzina“, sbotta Brando andando via dal camerino. Maria, poi, spiega che Beatriz va in crisi andando via dallo studio e Brando va ancora da lei. Nel video, tra Brando e Beatriz ci sono abbracci e momenti teneri che Raffaella guarda in lacrime.

Brando, Raffaella e Beatriz: confronto in studio

Maria De Filippi, poi, spiega che Brando dopo l’esterna con Beatriz è tornato da Raffaella. “Voglio avere un chiarimento. Spero che quello che mi hai detto sia stato causato dalla rabbia. Spero di vederti domani perché altrimenti saresti stata fintissima nei miei confronti”, dice Brando lasciandole un bacio sulla testa e lasciando la camera d’albergo di Raffaella che poi lo segue. “A me le parole non servono quindi se a fatti saprai dimostrarmi qualcosa forse non avrò più il pensiero che sia Beatriz la scelta“, dice Raffaella sul finire della scelta.

“Io non voglio più trattenere nessuno, non voglio più inseguire nessuno perché credo di aver dimostrato ad entrambe il mio interesse. Vorrei arrivare ad una scelta consapevole e voluta perché questo tirarla per le lunghe è dovuto anche ai loro atteggiamenti, ma adesso basta perché ho chiarito con entrambe. Oggi non voglio più correre dietro a nessuno”, puntualizza Brando in studio. “Non riesco ad andare oltre la puntata di ieri. Capisco le sue buone intenzioni, però, quello che ho capito è che lui è una persona molto premurosa e attento allo stato d’animo al punto che tante volte lui ha spostato l’attenzione su di lui quando l’ha vista giù cosa che non ha fatto con me“, spiega Raffaella. “Io non riesco più a credergli perché i fatti mi dicono altro“, dice ancora la Scuotto.











