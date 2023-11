Brando, Uomini e Donne/ Il gesto per far tornare Beatriz: la reazione di Raffaella

Brando tra Beatriz e Raffaella: sono le sue preferite?

Il trono di Brando è ormai entrato nel vivo. Nelle scorse puntate di Uomini e Donne, infatti, il tronista non solo si è lasciato andare con Beatriz dandole il suo primo bacio davanti alle telecamere, ma si è sbilanciato anche su Raffaella. Dopo una prima impressione non totalmente positiva a causa dell’atteggiamento sempre diretto e schietto, Brando ha ammesso di essersi ricreduto e di aver trovato in lei una ragazza con cui sta davvero bene. In esterna, i due non solo si sono avvicinati tanto, pur non essendoci stato il bacio, ma si sono anche raccontati. La corteggiatrice, infatti, ha svelato alcuni dettagli della sua vita e il gesto è stato particolarmente apprezzato da Brando che, invece, ha avuto un atteggiamento diverso con Beatriz.

In studio, infatti, il tronista ha spiegato di non gradire la voglia di esposizione di Beatriz che coglierebbe al volo ogni occasione per commentare le vicende anche di Cristian Forti. Al termine di una dura discussione, Beatriz ha deciso di lasciare la trasmissione, ma Brando ha regalato un colpo di scena al pubblico.

Brando va a riprendere Beatriz

Non convinto di voler davvero rinunciare alla conoscenza di Beatriz, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Brando ha deciso di chiedere alla redazione di Uomini e Donne di organizzare un incontro con Beatriz per convincerla a tornare ricominciando la conoscenza lasciando da parte le incomprensioni avute. Un gesto importante quello del tronista che, tuttavia, potrebbe provocare la reazione delle altre corteggiatrici.

In particolare, il web è pronto a scommettere su una durissima reazione di Raffaella che ha già avuto diversi scontri con Beatriz non condividendo il suo atteggiamento.

