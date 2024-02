Brando, Uomini e Donne/ Scontro con Beatriz: poi l’accusa di Raffaella

Brando ancora tra Beatriz e Raffaella

La scelta di Brando non è ancora arrivata e, nella puntata di Uomini e Donne del 13 febbraio, il tronista torna al centro dello studio per un confronto con Beatriz e Raffaella. Come svelano le anticipazioni di WittyTv, Brando non nasconde la delusione per l’atteggiamento di Beatriz. Quest’ultima, nella scorsa puntata, non si è presentata in esterna e, dopo uno scontro in studio, Brando sperava di essere raggiunto in camerino da Beatriz per un chiarimento. La corteggiatrice, però, spiega di non averlo voluto fare dopo averlo visto ballare con Raffaella e organizzare per lei un’esterna.

Beatriz, inoltre, al centro dello studio, si scontra anche con Raffaella, stanca di aspettare e di dover assistere ai vari gesti che Brando continua a fare per la sua rivale. La Scuotto, poi, seduta al proprio posto, non nasconde di essere stanca della situazione.

Raffaella contro Brando

Protagonisti di Uomini e Donne dalla prima puntata della stagione attualmente in onda, Brando, Raffaella e Beatriz stanno continuando ad animando la trasmissione. Raffaella, però, non vede l’ora di mettere fine alla sua esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi. “Sono tre settimane che dici che la scelta è vicina ma quel momento non arriva mai”, sbotta Raffaella provando a spronare Brando a fare la scelta.

Il tronista, però, non nasconde di avere ancora dei dubbi ribadendo di avere davanti due persone molto diverse tra loro per le quali, tuttavia, prova un forte interesse. Di fronte alle parole di Raffaella, Brando annuncerà la scelta?











