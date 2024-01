Brando, Uomini e Donne/ Sorpresa e bacio con Raffaella: Beatriz va via

Brando tra Beatriz e Raffaella

Beatriz e Raffaella aspettano con ansia la scelta di Brando che dovrà lasciare Uomini e Donne con una delle due. Il percorso di Brando è iniziato lo scorso settembre, ma ad oggi, il tronista sembrerebbe non avere ancora una preferenza. Motivo che scatena una discussione nello studio del dating show di canale 5 nel corso della puntata di Uomini e Donne del 30 gennaio. Maria De Filippi chiama al centro dello studio proprio Brando pronto a rivivere le esterne fatte.

Tutto parte dal momento in cui, nella scorsa puntata, Raffaella abbandona lo studio. Nel filmato, Brando segue Raffaella in camerino che sbotta. “Non capisco perchè sei qui a perdere tempo quando hai già fatto la tua scelta”, dice Raffaella che, però, poi si calma. “Stiamo un po’ insieme?”, chiede Brando che poi torna da lei con una sorpresa.

Bacio con Raffaella e reazione di Beatriz

Brando raggiunge Raffaella che lo accoglie in pigiama. “Ti ho portato due cose. Una per dirti che sei bellissima e qualcosa da mangiare”, dice Brando. I due, dopo aver mangiato insieme una pizza, si rilassano fino a lasciarsi andare ad un bacio passionale. Tornati in studio, Beatriz applaude e pone una domanda a Brando: “Ad oggi hai un preferenza?“, chiede la corteggiatrice che, di fronte alla risposta negativa del tronista decide di andare via.

Prima di seguirla, Brando aspetta l’arrivo in studio di Raffaella che, mantenendo la calma, esprime il proprio punto di vista: “So che ti interessa e mi rode il cu*o ma se mi alzo e me ne vado cosa risolvo? Quindi ora mi saluti, tu vai da lei ed io nella prossima puntata vedo cosa hai fatto”, conclude Raffaella lasciando libero Brando.

