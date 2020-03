Branko, oroscopo 16-19 marzo 2020/ Previsioni: Gemelli e Leone segni flop

Branko oroscopo 16-19 marzo 2020: segni flop

Branko torna con l’oroscopo dal 16 al 19 marzo, ecco i segni flop. Gemelli: Mercurio fa agitare e rende difficile la possibilità di relazionarsi con gli altri. Oggi c’è la Luna più difficile di tutto l’inverno. Certe persone tornano dal passato come dei fantasmi e con delle richieste totalmente fuori luogo. Il 20 il Sole entrerà in primavera, il 22 invece Saturno sarà in Acquario e questo porterà a riprendere il segno da dove si era fermato. Il prossimo mese sarà dedicato all’amore con Venere che sarà nel segno. Leone: Luna, Venere e Urano sono in opposizione. In questo momento si vive la volontà di stare attorno alle discussioni. Questo dal punto di vista professionale non è un errore visto che ci sono delle stelle interessanti. Questo inizio di primavera potrebbe portare delle ottime soluzioni di crescita. La Luna sarà in Capricorno dal 17 al 19 che potrebbe portare a svolgere i propri compiti in maniera egregia.

Segni in fase di stallo

Voltiamo pagina e soffermiamoci sui segni in fase di stallo seguendo l’oroscopo di Branko. Cancro: l’inverno è stato molto complicato e questa Luna importante può sembrare una novità difficile se non impossibile da credere. Ci sarà modo di riprendersi quello che si aspetta dagli altri, ma serve attenzione. Ci sarà la possibilità anche di fare incontri molto interessanti. Bilancia: ci vuole coraggio a tirare fuori quelli che sono i segreti. Questo però rischia di essere una cosa molto pericolosa per quanto riguarda l’amore. Se ci si impegna sul lavoro e nella carriera si riuscirà a trovare un successo che potrebbe regalare grande soddisfazione. Pesci: il rush finale dell’inverno sarà molto interessante per il segno. Non si devono fare bilanci però perché non tutti si sentono soddisfatti in questo periodo. Si deve vivere con grande intensità l’amore e raggiungere risultati che potrebbero essere decisamente interessanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA