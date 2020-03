Branko, oroscopo 16-19 marzo 2020/ Previsioni: Scorpione e Acquario al top

Oroscopo Branko 16-19 marzo 2020: segni al top

L‘oroscopo di Branko dal 16 al 19 marzo ci porta ad analizzare i segni che si possono considerare al top. Scorpione: la primavera sarà un periodo veramente fortunato per il segno e questo potrebbe portare a grandi rivincite. Oggi la Luna sarà in Sagittario per poi spostarsi nei prossimi due giorni in Capricorno e permettere allo Scorpione di progettare una personalissima riscossa. Sagittario: La Luna nel segno regala delle ottime risposte. Si può organizzare il lavoro per un periodo molto lungo. Si prenderà in considerazione l’idea di affrontare qualcosa di nuovo anche se potrebbe essere rischioso e anche un po’ folle. Tornerà l’amore da protagonista. Acquario: in primavera il segno sarà grande protagonista. Il cielo ha una grande intensità e può regalare ottime risposte. Non bisogna pensare subito all’amore, ma aspettare aprile quando arriverà Venere nel segno.

Segni in crescita

Per l’oroscopo di Branko ecco i segni che possiamo considerare in crescita. Ariete: si aspetta il Sole che andrà a inaugurare l’equinozio di primavera il 20 si cerca di vivere il rush di finale dell’inverno con voglia di innamorarsi. Le donne del segno vivranno un coinvolgimento totale. Da oggi apre la stagione dei grandi avvenimenti nella vita privata e affettiva oltre che professionale. Sarà una grande primavera, ci sono già i presupposti per pensarlo. Toro: l’amore è ancora su di giri, visto che la Luna Piena della passata settimana ha regalato ottime risposte. Mercurio vicino a Nettuno potrebbe regalare grandi sensazioni per quanto riguarda la professione e più in generale tutto il campo della pratica. La salute risentirà un po’ di un momento non semplicissimo in amore. Capricorno: L’inverno è stato interessante, ma anche le prossime stagioni saranno molto interessanti sotto diversi punti di vista. Si è testimoni di un evento astrale interessante con Saturno che lascerà il segno per un po’ di tempo e lascerà spazio a delle novità.



