Branko, oroscopo della settimana 10-16 maggio 2024/ Cancro e Vergine in relax, Pesci baciati dall’eredità e..

Oroscopo settimanale a cura di Branko: le previsioni astrologiche

Si rinnova il consuetudinario appuntamento con l’Oroscopo settimanale a cura di Branko, che vede Cancro e Vergine tra i segni più favoriti con i Pesci.

Nel dettaglio, come emerge tra le anticipazioni dei quadri astrologici segno per segno tra le pagine di Chi, l’oroscopo di Branko riferisce al periodo compreso tra il 10 e il 16 maggio 2024.

ARIETE: é un periodo dj grande accelerazione nelle idee, scambi, iniziative e viaggi e spostamenti continui. La rivalsa é avviata.

LEONE: secondo l’Oroscopo a cura di Branko, mercoledì 15 mattina avete un eccellente Mercurio, che vi aiuta negli affari e nei

contatti, vi apre nuove strade all’estero.

SAGITTARIO: arriva una grande spinta del cielo per il vostro lavoro, che propizia assunzioni, nuovi incarichi.

TORO: le stelle occupano una posizione stimolante. La stella degli affari, in particolare, vi suggerisce di accelerare le decisioni in ogni campo, in generale.

VERGINE: c’è la Luna al Primo quarto che propizia sogni veritieri, lo stesso giorno Mercurio raggiunge Sole, Giove e Urano nel

vostro caro amico Toro, sono influssi

potenti, ma che simpatico l’Acquario!

BILANCIA: Secondo le anticipazioni dell’esperto Branko Mercurio conclude la lunga sosta in Ariete e potete chiarire i malintesi con la persona amata.

ACQUARIO: In amore ci vuole più attenzione e tenerezza, non basta il sesso per i nati sotto il segno, secondo le indicazioni dettate dall’esperto delle stelle Branko.

Tra le altre previsioni astrologiche a cura di Branko…

CANCRO: Mercurio smette di provocarvi

e trasloca nell’amico Toro. Questo nuovo cielo rende tutto più semplice, il che propizia sano relax.

SCORPIONE: Complicazioni sono in arrivo mercoledi 15 con il Primo quarto e il passaggio in Toro della stella degli affari, mantenete salde in mano le redini della vostra vita , come suggerisce Branko.

PESCI: Mercurio raggiunge Sole, Venere, Giove e Urano in Toro, favoriti i lavori e le attività commerciali specie i commercianti e chi si muove nell’ecommerce.

CAPRICORNO: l’Oroscopo settimanale di Branko prevede non solo amore nel cielo sei nati sotto il segno e il nuovo Mercurio vi fa sembrare e sentire più giovani.

GEMELLI: stando al quadro astrologico di previsioni ripreso da Branko, Venere rende altruisti e chi sa dare se stesso agli altri riceverà chiaramente altrettanto.











