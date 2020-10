Brant Ray dipinge col pen* a Tu si que vales/ Belen e Ferilli scioccate: “Pennellone”

A Tu si que Vales va in scena qualcosa di mai visto finora, che spiazza tutti i presenti. In studio arriva un pittore molto particolare: si chiama Brant Ray Fraser, viene dal Canada e ha 41 anni e una grossa passione per l’arte e chiama allora al centro del palco uno dei quattro giudici per fargli da modello. È Rudy Zerbi che lo raggiunge, accomodandosi all’apposita postazione. Mai, però, si sarebbe aspettato che il concorrente iniziasse a spogliarsi, rimanendo completamente nudo. Tutti in studio rimangono allora a bocca aperta quando scoprono che non dipingerà col pennello, nè tantomento con le mani ma con il suo organo genitale. Una scena che Rudy in primis, ma anche Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli ed altri vedono senza alcun tipo di velo.

Belen e Ferilli scatenate a Tu Si que vales: “Dipinge con un pennellone…”

Inevitabilmente la scena scatena ogni tipo di battuta a doppio senso. Le più divertenti sono sicuramente Sabrina Ferilli e Belen Rodriguez, che siedono vivine per assistere meglio alla scena. “Ma è una protesi? C’è l’asciugamano attorno?” chiede la romana, “No no, ti assicuro che è così!” risponde la showgirl. “Un pennellone!” scherza poi la Ferilli con Maria De Filippi, ma il talento del concorrente vale alla fine ben quattro sì dai giudici di Tu sì que vales. (Clicca qui per il video dell’esibizione)



© RIPRODUZIONE RISERVATA