Brasile, aereo precipita in strada/ Video choc: sfiorati passante e auto, illesi

Davvero incredibile quanto accaduto nelle scorse ore in Brasile, dove un piccolo aereo è caduto a terra, in strada, davanti agli occhi dei passanti e degli automobilisti, increduli. L’episodio, riportato nelle ultime ore da pressochè ogni quotidiano online, a cominciare dal Corriere della Sera, si è verificato di preciso nel quartiere residenziale di Guabiruba, ed è divenuto virale in breve tempo, in quanto una telecamera di sorveglianza di un’abitazione ha ripreso l’intera scena. Nel filmato in questione che trovate qui sotto, si vede una ragazza fare jogging su una strada in leggera salita, e delle auto circolare. Ad un certo punto cade un enorme pezzo bianco per terra e subito dopo un velivolo, che si schianta capovolgendosi sull’asfalto. Prevedibile la reazione della ragazza che stava correndo, che soltanto pochi secondi prima si trovata sul luogo dello scontro, e che si è di conseguenza portato le mani alla bocca, terrorizzata. Fortunatamente l’incidente non ha provocato alcuna vittima, e i due occupanti il velivolo leggero sono risultati leggermente feriti e contusi ma ancora in vita.

AEREO SI SCHIANTA IN STRADA: NEANCHE UN GRAFFIO PER I DUE OCCUPANTI

L’incidente è avvenuto nella piccola cittadina situata nello Stato di Santa Caterina, e una volta verificatosi i residenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi, anche per paura che lo stesso biposto prendesse fuoco dopo il violento impatto con il suolo. Fortunatamente nulla di grave si è verificato, e anche i due occupanti l’aereo, il pilota e il suo copilota, sono stati estratti illesi dal mezzo aereo, ora ricoverati negli ospedali locali sotto shock. Stando a quanto riportato da Automotori, i due passeggeri si chiamano Alessandro Cunhago di 33 anni, e Paolo Reis, 35enne, ed entrambi non hanno riportato alcun graffio, nonostante l’incredibile incidente. Come si nota dal video, l’aereo è andato quasi distrutto ma probabilmente, il fatto di essersi capovolto dopo aver tagliato i tralicci dell’alta corrente, e di essersi quasi adagiato sulla strada, deve aver evitato conseguenze mortali.





