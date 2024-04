Bus travolge processione di Pasqua: 5 morti e 27 feriti/ Video Brasile: autista scappa dopo l’incidente

Tragedia a Pasqua in Brasile, dove un bus si è schiantato contro una processione della domenica a Jaboatao dos Guararapes, nello stato nordorientale di Pernambuco. Stando a quanto reso noto inizialmente dalle autorità locali, almeno quattro persone sono morte e altre 20 sono rimaste ferite nell’incidente, ma si sta aggravando in queste ore, in cui si parla già di 5 morti e 27 feriti. Intanto, un video è già circolato sui social e sui media brasiliani.

Le immagini mostrano un bus sfrecciare intorno alle 17 lungo una strada ripida e investire la folla di persone. Ripresi i momenti di disperazione delle persone che si trovavano sul posto al momento dell’incidente nella regione metropolitana di Recife, dopo il quale l’autista del bus è scappato. Poi ha contattato le autorità e dovrebbe fornire spiegazioni su quanto accaduto. La polizia di Pernambuco dovrà indagare sulle cause dell’incidente che ha coinvolto il bus.

BUS CONTRO PROCESSIONE DI PASQUA: BRASILE SOTTO CHOC

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, il bus ha perso il controllo mentre scendeva lungo un pendio e cercava di schivare altre auto. Per quanto riguarda le vittime, è stata confermata la morte di tre donne e due uomini, di età compresa tra i 50 e i 68 anni. Invece, i 27 feriti sono ancora ricoverati nelle unità sanitarie della regione. Il municipio di Jaboatao dos Guararapes e il governatore del Pernambuco, Raquel Lyra, hanno espresso il loro rammarico per l’incidente. «Le mie condoglianze ai fedeli e ai familiari delle vittime della collisione avvenuta oggi durante una processione a Jaboatão, che ha ucciso almeno quattro persone», ha scritto Lyra.

L’arcidiocesi della regione ha rilasciato una dichiarazione di solidarietà con le vittime e ha chiesto risposte alle autorità. «È accaduta una tragedia, qualcosa di incredibile, di molto triste. C’era una processione dalla Chiesa del Perpetuo Soccorso. Tantissima gente, bambini, anziani, scendevano dalla collina, e nel momento in cui hanno lasciato scendere il minibus, ha perso i freni ed ha finito per investire molte persone», ha raccontato un testimone, stando a quanto riportato da Uol.













