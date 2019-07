Brasile Italia volley Universiadi 2019/ Risultato: si accendono i quarti femminili

Oggi martedi 9 luglio 2019 è attesa la partita di volley femminile tra Brasile e Italia, attesissimo match per i quarti di finale per il tabellone di questo sport alle Universiadi 2019 di Napoli: il fischio d’inizio è già stato fissato per le ore 17,30 tra le mura del Palasele di Eboli. Ecco quindi un nuovo banco di prova più che impegnativo per le azzurre del ct Paglialunga in questa grandiosa manifestazione riservata ai giovani talenti sportivi che frequentano l’università: terminata la fase a gruppi infatti oggi si accenderanno i quarti di finale e le nostre beniamine del volley hanno quindi la preziosa occasione di staccare il pass per le semifinale. La posta in palio è ben alta ma l’avversaria da superare per ottenere un posto nella Final Four del tabellone del volley femminile alle Universiadi 2019 di Napoli è ben ostico. Di contro infatti le azzurre avranno il Brasile, nazionale dalla solida scuola giovanile e che è ben impaziente di riscattarsi dopo quanto poco fatto nella precedente edizione delle Universiadi di Cina Taipei 2017. Una annotazione per chi volesse seguire il match è che non sarà disponibile una vera e propria bdi Brasile Italia al massimo delle finestre durante i collegamenti Rai, mentre lo streaming ufficiale delle Universiadi 2019 sarà disponibile solo le per le partite della fase finale.

BRASILE ITALIA VOLLEY UNIVERSIADI 2019: IL CONTESTO

Prima di dare la parola al campo per la diretta Brasile Italia di quest’oggi per i quarti di finale del volley femminile alle Universiadi 2019, è bene ricordare come le due squadre sono arrivate a giocarsi il pass per le semifinali: occorre quindi fare un passo indietro. Iniziando per prima cosa delle nostre azzurre, guidate dal ct Paglialunga ecco che le nostre beniamine sono state sorteggiate nel girone D, dove hanno raggiunto il secondo gradino con 6 punti in saccoccia, alle spalle del Giappone. Per l’Italia infatti in questa fase si registra si il KO con le nipponiche nello scontro diretto, ma pure le belle vittorie ottenute su Usa e Svizzera, entrambe con un netto 3-0. E’ stato invece un percorso netto per il Brasile, presente nel girone B: le verdeoro hanno chiuso la prima fase da leader indiscusse con 9 punti, ottenute con le vittorie su Germania. Cina e Ucraina, da notare che le brasiliane finora hanno concesso alle avversarie appena un set. Non sarà quindi un match facile oggi per l’Italia.

