Brave and Beautiful/ Anticipazioni 27 giugno: Cesur troverà Suhan?

Brave and Beautiful, anticipazioni 27 giugno: Cesur vicino a trovare Suhan?

Tahsin non si dà pace per la morte del figlio. Le circostanze sono a dir poco drammatiche e non può che offrirgli Mihriban supporto. L’evento sarà l’occasione per riappacificarsi? Nel frattempo, Cesur non resta con le mani in mano e promette una lauda ricompensa a chiunque troverà Suhan o a chi sappia fornire qualsiasi spiegazione su dove si trovi.

Qui entra in gioco l’amica del tassista Rasim, che racconta a Cesur di aver trasportato Riza a Korludag. La polizia si mette sulle tracce dell’uomo. Riza, però, è più scaltro e uccide il malcapitato. Suhan cerca di farsi notare da un uomo di passaggio vicino alla casa dove è prigioniera e ad avere in prestito il suo telefono per chiamare Cesur. Riza, però, scopre tutto e prepara un ultimo piano diabolico contro la coppia.

Brave and Beautiful, dove eravamo rimasti: Korhan muore per mano di Riza

Nelle precedenti puntate di Brave and Beautiful, Cesur e il procuratore Serhat chiedono a Riza un incontro, al quale però lui non si presenta. Il nemico crede si tratti di una trappola, e ha ragione a temere ciò, anzi, Riza gioca d’astuzia e si reca a casa di Cesur per mettere in atto la sua vendetta. La sua intenzione è quella di uccidere Suhan, ma Korhan la protegge e il proiettile colpisce lui, che muore così tra le braccia della donna. Riza mette in atto il suo piano B e rapisce Suhan.

La morte di Korhan è un colpo al cuore per tutti, e ciascuno dovrà fare i conti su come dire l’accaduto a Cahide, che al momento si trova in ospedale e ha da poco partorito. La giovane è ignara di tutto ciò e sta coccolando sua figlia appena nata, in attesa dell’amato Korhan. Saranno Reyhan e Sirin a comunicarle la notizia, e Cahide crollerà nella disperazione più totale.

