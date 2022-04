Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 12 aprile: Suhan, una strana chiamata

Brave and Beautiful, le anticipazioni dell’episodio di domani

Cosa ci dicono le anticipazioni della puntata di oggi, martedì 12 aprile, di Brave and Beautiful? Suhan riceverà una strana telefonata, nella quale vengono richiesti dei soldi in cambio di scoprire chi ha ucciso la mamma di Cesur. Bisogna però sapere che qualcuno già ha delle idee abbastanza chiare su chi possa essere l’assassino. Per confermare i suoi sospetti manda una lettera a Riza, dicendogli che vorrebbe concordare con lui un appuntamento. Quest’ultimo però chiama la polizia e quando Cesur va all’incontro nella giornata e nell’ora pattuita per scambiarsi il denaro, trova con gran sorpresa degli agenti. Per guardare la puntata, appuntamento tutti i giorni della settimana, tranne il sabato e la domenica su Canale cinque alle ore 16:50. Ma dove eravamo rimasti con le precedenti puntate di Brave and Beautiful?

Brave and Beautiful, il riassunto della puntata di lunedì 11 aprile

Nella puntata di lunedì 11 aprile di Brave and Beautiful abbiamo visto diversi colpi di scena: un uomo è andato a casa del protagonista e ha proposto di lavorare nell’abitazione, in cambio di vitto e alloggio. Successivamente però arriva Suhan, la quale è molto arrabbiata perché lui non è mai andato in tribunale per il divorzio. In casa entra anche un’altra persona, che minaccia ordinando di lasciare la donna. In seguito vedremo che il signore dovrà fare di tutto per non consentire che Cesur scopra che è stato un altro uomo a uccidere lo scagnozzo. Riza ha fatto avere a Tahsin un video che ha dimostrato che è stato un uomo, su sua ordinazione a uccidere una donna, ovvero la madre di Cesur. Molto arrabbiato per aver scoperto di essere stato tradito, il papà di Suhan escogiterà un incontro al suo dipendente nel bosco del villaggio. Tra i due uomini si è creata una lite molto accesa, la quale finirà con la dipartita di Salih, il quale ha puntato una pistola contro l’altro signore. Quest’ultimo, per difendersi sarà il primo a sparare e causare la sua morte imminente.

Cesur viene arrestato ma scappa dalla prigione e da questo momento si creeranno delle situazioni particolari. Riza ha usato la sua astuzia per farlo arrestare per omicidio: infatti fa in modo che il protagonista scenda dal veicolo e si allontani per qualche minuto per nascondere nel porta bagagli il corpo senza vita dell’uomo: le autorità lo arrestano. Cesur però riesce a uscire dalla cella, perché fa una promessa falsa, ovvero di condurli sul luogo in cui ha assassinato l’uomo. Arrivati in quella zona cerca di fuggire e riesce a trovare la sua pistola e a puntarla contro alla polizia. Riza scopre qualcosa d’inaspettato e mentre guarda il video dell’omicidio con il quale ricatta Tahsin, lui nota che un bimbo è arrivato li con la sua bicicletta e forse ha visto tutto. Per scoprire le nuove anticipazioni, appuntamento a oggi con Brave and Beautiful.

