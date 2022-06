Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 13 giugno: Tahsin scompare da casa

Brave and Beautiful, dove eravamo rimasti: Suhan sviene durante il matrimonio

Nelle precedenti puntate di Brave and Beautiful abbiamo assistito ai preparativi in vista del matrimonio tra Cesur e Suhan. Riza, tuttavia, ha ordito un nuovo piano per mettere a serio rischio la felicità della coppia, decidendo di coinvolgere anche Bulent. Ed è proprio lo stesso Bulent ad entrare in scena, raccontando tutta la verità a Tahsin circa il matrimonio tra la figlia e Cesur. Tahsin, ancora sotto osservazione medica dopo aver perso la memoria, decide così di intervenire: raggiunge la figlia Suhan già in abito da sposa e la invita a non sposarsi con il suo nemico.

Tuttavia dopo il loro litigio, Suhan chiede di avere una bottiglia d’acqua nella quale, tuttavia, sono state messe delle sostanze. E proprio all’altare, di fianco al suo amato, la ragazza si sente male e sviene. Viene subito portata in ospedale in condizioni critiche e rischia così di perdere il bambino che porta in grembo. Cesur intanto viene a sapere che Tahsin ha parlato con la figlia prima delle nozze e lo affronta direttamente a casa sua. A seguire, Tahsin scompare facendo perdere le sue tracce: Suhan lo viene a sapere e, dimessa dall’ospedale, si mette alla ricerca del padre.

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 13 giugno: Suhan alla ricerca di Tahsin

Nelle anticipazioni di Brave and Beautiful della puntata del 13 giugno, migliorano le condizioni di Suhan: la vita sua e quella del figlio non sono in pericolo. Intanto Tahsin è fuggito di casa facendo perdere le sue tracce, dopo il duro attacco di Cesur che l’ha accusato di essere un assassino e di aver messo a rischio la vita della figlia e del nipote.

Suhan intanto si è ripresa e decide di volersi mettere alla ricerca del padre: per questo motivo, ancora sconvolta, si affretta a raggiungere Bulent, convinta che lui sappia dove si trovi. Le ricerche del proprietario terriero proseguono senza sosta e si teme per la sua salute, visto il periodo di riabilitazione che ha dovuto affrontare dopo quanto accaduto.

