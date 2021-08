Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 14 agosto: Suhan medita finto matrimonio

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 14 agosto

Nella puntata di Brave and Beautiful di oggi, sabato 14 agosto, le anticipazioni rivelano che Cesur, dopo averla liberata, racconta tutto a Suhan, la quale suggerisce di organizzare una contro vendetta. La ragazza intende dar vita a un finto matrimonio e chiede a Cesur di organizzarlo il più in fretta possibile. Queste nozze, dunque, in teoria dovrebbero solo essere un modo per prendersi una rivincita contro Tahsin, eppure tra Cesur e Suhan sembra ci sia qualcosa di molto profondo. Le cose però prendono una piega tutt’altro che favorevole per i due amanti, quando Suhan e Korhan vengono a sapere che un loro parente è in ospedale in condizioni molto gravi. Convinti che si tratti del loro padre, i due fratelli si rercano sul posto, ma una volta giunti in ospedale trovano Mihtat, ormai deceduto.

Così, anche l’ultima persona che poteva informare Cesur e fornirgli dettagli fondamentali sulla morte del padre esce di scena. Un duro colpo per Alemdaroglu, ma purtroppo per lui, non l’unico. Tahsin infatti è ancora vivo e vegeto. E non ha nessuna intenzione di arrendersi. La guerra tra il perfido Kordulag e Cesur è ancora aperta. Nessuno dei due, pur essendoci di mezzo Suhan sembra intenzionato a placare la propria sete di vendetta. Cosa dobbiamo aspettarci dai protagonisti di Brave and Beautiful? Per scoprirlo, non ci resta che seguire le prossime puntate.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

La puntata di Brave and Beautiful trasmessa ieri, venerdì 13 agosto, su Canale 5 si è contraddistinta per la svolta legata al caso Cesur. A farne le spese è stata anche Suhan Korludag! Ma vediamo come sono andati i fatti e quali possono essere i possibili risvolti della guerra in corso tra Cesur e Tahsin. Quest’ultimo, che non riusciva a darsi pace per il fallito attentato ai danni di Cesur e per il fatto che questi si trovasse con sua figlia, è riuscito tramite l’aiuto del commissario Mehmet a sapere dove si fossero rifugiati i due ragazzi. Una volta venuto a conoscenza che Cesur e Suhan si trovavano in un albergo, il signor Korludag ha studiato un nuovo piano malvagio, al fine di mettere sua figlia contro Cesur. Il suddetto piano prevedeva addirittura il rapimento della figlia. Suhan infatti viene rapita e imbavagliata dagli scagnozzi di Mihat, braccio destro del perfido Korludag. Per far credere alla ragazza che l’artefice del rapimento fosse Cesur, la rinchiudono nel garage di Rifat, grande amico di lui.

La strategia in origine si rivela efficace, anche grazie al fatto che, in seguito a una conversazione al telefono in cui i sequestratori dicono di avere in pugno la cosa più preziosa per il signor Tahsin, Suhan si convince che il colpevole di tutto sia Cesur e che il suo scopo sia quello di usarla per prendersi finalmente la sua agognata rivincita col signor Korludag. Ad avvalorare la tesi della ragazza, intanto, si aggiunge un altro dettaglio tutt’altro che trascurabile: l’arresto di Rifat. Ma proprio quando il piano di Tahsin sembra sul punto di andare in porto, Cesur scopre che a rapire Suhan è stato proprio il padre e, dopo aver individuato il luogo in cui è tenuta prigioniera, riesce a raggiungerlo e a liberare la sua amata.



