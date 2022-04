Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 aprile: il folle gesto di Korhan

Brave and beautiful, anticipazioni puntata 18 aprile

Nella puntata di Brave and Beautiful del 18 aprile, scopriremo che la sparatoria in cui un uomo ha rischiato di morire e il salvataggio di Riza era solo una messa in scena messa. La presunta vittima, infatti ha pianificato tutto e anche la sparatoria e la sua ferita, proprio per far pensare che lui ha salvato la vita. Nel tribunale di Istanbul ci sarà il divorzio tra Cesur e la moglie e quest’ultima rimane scioccata nel sapere che anche l’uomo vuole separarsi da lei. Tutto ciò non basta, in quanto ci saranno problemi a lavoro per Cesur. Il caporeparto, dopo aver discusso leggermente con lui, prova a promettergli qualcosa. Korhan è certo che tra sua moglie e un signore c’è una storia d’amore e non è disposto a spiegarsi con Cahide. Il marito, quindi, non vuole più sapere nulla di lei e non si fa convincere nemmeno quando Cahide va da lui con i risultati medici che hanno confermato che lei è incinta.

Korhan scopre le bugie e tensioni del papà e prova a togliersi la vita. Prima di compiere questo brutto gesto, però, scrive una nota di addio a Suhan, che, appena la legge corre in villa con Cesur. Loro due arrivano in tempo per fermarlo e salvarlo. L’uomo viene portato in ospedale senza sensi e quando si sveglia dice di non voler tornare più nell’abitazione del padre. Viene, così, ospitato da Alemdaroğlu, il quale gli fa vedere la telecamera messa con lo scopo di controllare Tahsin. Dopo il divorzio, Suhan va dal dottore per effettuare una visita di routine e in questa occasione capisce di essere in dolce attesa. Successivamente, dopo aver parlato con Sirin, la signora dice questo suo segreto.

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nell’episodio di Brave and Beautiful del 15 aprile, abbiamo visto che Cesur ha provato ad accusare Riza per un omicidio.

Quest’ultimo gli ha salvato la vita, altrimenti sarebbe morto. Un assassino misterioso ha mirato all’uomo e ha sparato e per fortuna il fratello ha capito subito quello che stava succedendo e ha cercato si salvarlo, facendogli da scudo. Si è quindi preso un proiettile su un arto in modo coraggioso, al posto dell’altro uomo. Siccome il signore l’ha salvato, per ricambiare, l’altro gli ha chiesto di stare con lui nella tenuta, dove avrebbe potuto dormire e lavorare. Anche se lui non si fida ancora di Riza, proprio perché è convinto che ci sia lui dietro l’omicidio che è avvenuto qualche tempo fa, ma il quale è ancora un mistero. Il cognato cerca di metterlo in trappola per far scoprire la verità. Cesur vuole scoprire una volta per tutte se Riza ha ucciso la madre, lui però rimane scioccato quando viene chiamata la polizia.

Degli agenti vanno sul posto in cui ci sarebbe dovuto essere lo scambio di denaro e arrestano un povero signore. Quest’ultimo, in centrale viene interrogato e dice di lavorare per Tahsin. Alemdaroğlu è abbastanza deciso, in quanto non ha la minima intenzione di farsi sfuggire l’uomo, senza però indagare prima e a ciò si collega la lettera che ha ricevuto Riza. Essa l’ha scritta Cesur, poiché l’uomo, con le sue parole, pensa di poter capire se è vero che è stato Riza a uccidere Fugen. Il rapporto tra Riza è Cesur è cambiato. Da poco tempo è stato Riza a chiedere all’altro ospitalità e in cambio lui offriva il suo lavoro nella casa. Ora, invece, quest’ultimo si trova a essere debitore. Riza ha scoperto che dietro agli alberi c’era un cecchino e si è buttato per salvare la vita a Cesur, facendogli da scudo.











