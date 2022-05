Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata 18 maggio: Cesur viene scagionato

Brave and Beautiful, anticipazioni puntata 18 maggio

Nella puntata di oggi, mercoledì 18 maggio, della soap opera “Brave and Beautiful” Sirin inizia a sospettare che suo padre sia stato ucciso da Riza e ne parla a Suhan, l’amica la convince a rivolgersi al procuratore. Riza ordina a Turan di rapire il piccolo Alì, per tendere una trappola a Cesur. Ma il bambino riesce a scappare e incontra Mihriban, che lo porta alla polizia. Alì indica Tahsin tra i presenti sulla scena del crimine, mentre Cesur viene scagionato. Suhan, dopo aver trova un cd nella stanza di Riza, lo guarda insieme a Cesur: i due si rendono conto che è Salih il colpevole dell’omicidio di Fugen. Cahide cerca di convincere Turan a portar via il figlio a Hulya, ma la donna ascolta la conversazione telefonica e ne scaturisce una lite durante la quale Cahide cade dalle scale. Perderà la bambina?

Un posto al sole/ Anticipazioni puntata 18 maggio: Marina furiosa con Lara!

Brave and Beautiful, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Brave and Beautiful”, Cesur viene accusato della morte di Salih. Il giovane Karahasanoğlu è in fuga ma viene raggiunto da Suhan a scoprire la verità sulla morte dell’uomo. Cesur si ricorda che, quando la polizia ha rinvenuto il cadavere di Salih, sotto le scarpe c’era un fiore. Con l’aiuto di Suhan, capisce dove quel tipo di fiore cresce nei dintorni di Korludag. Cesure e Suhan trovano il posto dove è stato ucciso Salì: trovano tracce di sangue e una pallottola conficcata in un albero. Inoltre Cesur vede le tracce di una bicicletta da bambini e una gomma da cancellare su cui è scritto il nome “Alì prima A”. Se il il proprietario della bici e della gomma ha visto il delitto o sentito lo sparo potrebbe fornire un alibi a Cesur. Suhan va a casa del piccolo Alì ma la madre la caccia via dicendo che il figlio non ha visto niente. Anche Riza, rivedendo il video ripreso durante la colluttazione tra Tahsin e Salih, si accorge della presenza del bambino…

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata 18 maggio: Mendez vuole parlare con MarcosBeautiful/ Anticipazioni puntata 18 maggio: Brooke ha dei sospetti su Thomas...

© RIPRODUZIONE RISERVATA